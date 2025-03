Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, đúng 14h17 ngày 11/3 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Changi, Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 11 tới 13/3, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Changi, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Singapore Chia Wei Wen.

Phía Việt Nam có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Singapore trên cương vị Tổng Bí thư, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore; thể hiện sự coi trọng thúc đẩy quan hệ với Singapore lên tầm cao mới, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước; phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực: kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, trung tâm tài chính...

Singapore là một trong những nước ASEAN đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2013. Sau khi nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Singapore đang là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á.

Từ năm 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm, năm 2021 đạt 8,3 tỷ USD ; năm 2022 đạt trên 9,16 tỷ USD ; năm 2023 đạt 9 tỷ USD ; 10 tháng năm 2024 đạt 8,64 tỷ USD .

Về đầu tư, tính đến tháng 10/2024, Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu ASEAN, đứng thứ 2/148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam (sau Hàn Quốc), với 3.838 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 81,1 tỷ USD . Các dự án đầu tư của Singapore có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, tập trung các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, máy điều hòa không khí.

Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Từ khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tiên được khởi động năm 1996 tại Bình Dương, đến nay, Việt Nam là quốc gia Singapore xây dựng nhiều khu công nghiệp nhất trên thế giới với 18 khu VSIP tại 10 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 18 tỷ USD vốn đầu tư và khoảng 900 dự án, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Các khu VSIP thực sự là những ngọn hải đăng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, không chỉ góp phần thúc đẩy công nghiệp, hiện đại hóa ở Việt Nam, mà còn đóng góp vào chuỗi cung ứng và kết nối kinh tế trong khu vực.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.