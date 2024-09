Tổng Bí thư gửi thư chúc Tết Trung Thu tới thiếu niên, nhi đồng

Nhân dịp Tết Trung Thu 2024, ngày 13/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024

THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2024

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Nhân dịp Tết Trung Thu, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương, ấm áp nhất.

Tết Trung Thu, Tết của thiếu nhi, vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, các cháu được quây quần bên gia đình, ông bà, cha mẹ, cùng vui chơi, rước đèn, múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng rằm hoặc nghe ông bà, cha mẹ kể “chuyện cổ tích về Trung Thu." Và mỗi Tết Trung Thu sẽ là những ký ức trẻ thơ của mỗi con người chúng ta sau này.

Bác rất mong muốn mỗi Trung Thu các cháu lại có được một cái tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội cho các cháu.

Bác mong các cháu luôn ngoan ngoãn, mạnh khỏe, học giỏi, siêng năng, sống tình nghĩa, hoài bão; thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; luôn là trò giỏi, con ngoan; phấn đấu để trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và dân tộc.

Trung Thu năm nay không được trọn vẹn bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã. Nhiều cháu thiếu nhi không may bị cướp đi sinh mạng, nhiều cháu mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bác xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân, gia quyến các cháu là nạn nhân của bão lũ và hy vọng tất cả chúng ta hãy dũng cảm vượt qua đau thương, mất mát này.

Với các cháu ở những vùng bão, lũ, Bác dặn các cháu luôn chú ý an toàn khi học tập, vui chơi. Hãy tránh xa những nơi nguy hiểm, không chơi đùa gần sông, suối, ao hồ, luôn nhớ lời cha mẹ, thầy cô giáo để tự bảo vệ bản thân và bạn bè.

Bác gửi đến tất cả các cháu niềm tin yêu, hy vọng.

Thân ái,

Tô Lâm.

