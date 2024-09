Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Việc hai nước Việt Nam - Ấn Độ ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là bước phát triển ý nghĩa, phù hợp lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng của đôi bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York, trưa 23/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã viện trợ khẩn cấp 35 tấn hàng hóa trị giá 1 triệu USD hỗ trợ các vùng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi) để khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tình cảm tốt đẹp và mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Droupadi Murmu, chúc mừng Ngài Narendra Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ lần thứ ba liên tiếp, cũng như chúc mừng những thành tựu của Ấn Độ gần đây về kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ và đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Việc hai nước ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với nhiều nội hàm mới, quan trọng, là một bước phát triển ý nghĩa, phù hợp lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng của cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm, các thỏa thuận cấp cao và Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2028, tiếp tục đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phát huy được những tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, văn hóa, du lịch, hàng không và giao lưu nhân dân...; tin tưởng hai nước sẽ sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD /năm và tăng lên hơn 30 tỷ USD vào năm 2030, gấp đôi so với năm 2023.

Về hợp tác khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ; mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc, vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, cùng hợp tác ứng phó với các thách thức chung; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đề cao các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Ấn Độ Modi chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam; tin tưởng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục phát triển và đưa quan hệ Việt-Ấn đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa; khẳng định Ấn Độ luôn mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục tiếp mạnh chính sách “Hành động hướng Đông,” thúc đẩy quan hệ chặt chẽ và hiệu quả hơn với ASEAN và Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm hoặc là thế mạnh của hai bên như kết nối số, kinh tế số, hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo và an ninh biển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại lời mời Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Modi trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Ấn Độ.