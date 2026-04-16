Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bí thư Quảng Tây Trần Cương, trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác địa phương và tăng cường kết nối chiến lược giữa hai bên.

​Tối 16/4, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Tây; tin tưởng Quảng Tây sẽ trở thành khu tự trị hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, tươi đẹp. Bày tỏ trân trọng Quảng Tây từng là “hậu phương lớn” trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 85 năm trở về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây tiếp tục phát huy tình cảm hữu nghị, tận dụng lợi thế địa lý gần gũi, phát huy vai trò đầu tàu, tạo đột phá về gắn kết chiến lược trong hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Quảng Tây nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây, Bí thư Trần Cương khẳng định Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương Việt Nam; sẽ tiếp tục đi đầu trong quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần làm sâu sắc giao lưu, hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Hai bên cùng vui mừng nhìn lại những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ được quan tâm thúc đẩy; Việt Nam liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược về chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng logistics, khoa học - công nghệ và nền tảng xã hội.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây phát huy hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy/Khu ủy các địa phương giáp biên; mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển, quy hoạch địa phương; tăng cường giao lưu, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, nhất là về thương mại, cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông quan thông suốt; gắn kết thương mại song phương với kết nối hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng và thị trường; đẩy nhanh kết nối đa phương thức đường sắt, đường bộ, đường biển; ưu tiên hợp tác đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Về kết nối khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo; triển khai tại Việt Nam các dự án nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao. Đồng thời, hai bên cần tăng cường phối hợp, quản lý tốt biên giới trên đất liền, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đóng góp vào thành công của Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Trần Cương khẳng định Quảng Tây sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai các nhận thức chung cấp cao; mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao mà Quảng Tây đang phát triển như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Nhấn mạnh nông sản chất lượng cao của Việt Nam được người tiêu dùng Quảng Tây ưa chuộng, Bí thư Trần Cương cho biết Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng nông sản của Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường địa phương mà còn trung chuyển đến các khu vực khác của Trung Quốc. Đồng thời, đề xuất hai bên đẩy nhanh xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa; tăng cường giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.