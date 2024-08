Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo bộ ngành Trung ương.

Tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác, về phía lãnh đạo TP.HCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Thành ủy viên...

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, TP.HCM đối mặt với nhiều thách thức lớn do tác động của tình hình thế giới và khu vực, cũng như những hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, quyết tâm, nêu cao vai trò trách nhiệm, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đầu tàu kinh tế của cả nước, đạt được một số thành tựu, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, với việc triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, năm 2022 và 2023, Thành ủy đã tập trung vào chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Năm 2024, TP.HCM tiếp tục triển khai chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Việc thực hiện chủ đề năm nhằm phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện chính quyền số, chính quyền điện tử; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở tất cả các cấp, các ngành. Đặc biệt là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như quản lý tài chính, tài sản, đấu thầu, đầu tư công, trật tự đô thị và môi trường.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong các lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đi cùng với đó là chăm lo kiện toàn, củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Về phát triển kinh tế - xã hội, kể từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế TP.HCM tiếp tục phát triển trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động. Mô hình kinh doanh kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn phát triển ngày càng rộng khắp. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, năm sau cao hơn năm trước.

Những thành tựu khẳng định TP.HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là địa phương có khả năng thích ứng và phục hồi nhanh chóng trước các cú sốc kinh tế. TP.HCM đã thành công trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn kết giữa đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Các nguồn lực được TP.HCM tập trung khai thác, phát huy hiệu quả. Các thành phần kinh tế được quan tâm hỗ trợ phát triển bằng nhiều giải pháp.

