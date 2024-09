Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng tiến hành cuộc điện đàm cấp cao để cùng trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ chia buồn sâu sắc về việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định coi trọng vai trò của Việt Nam trong quá trình triển khai các chính sách của Hàn Quốc tại khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc đã gửi Điện chia buồn, Thủ tướng Han Duck Soo đã dự lễ Quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng thống Yoon Suk Yeol và lãnh đạo các chính đảng của Hàn Quốc đã chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà đất nước Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc phục hồi kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng; đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong 32 năm qua phát triển nhanh chóng trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau và sự tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân giữa hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng, bền vững.

Hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án đầu tư lớn của Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân; quan tâm, hỗ trợ công dân hai nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng thống Hàn Quốc trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm sang thăm Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn vui vẻ nhận lời mời.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.