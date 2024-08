Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Bộ Chính trị

Sáng 9/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị họp Phiên thường kỳ để bàn, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng theo thẩm quyền giải quyết của Bộ Chính trị.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tổ chức, triển khai nhiều Hội nghị với các hình thức linh hoạt, cả trực tiếp và trực tuyến, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng, các Cơ quan, tổ chức liên quan đã phối hợp tốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện; công tác triển khai các Văn bản, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạt hiệu quả...

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến hết năm 2024 còn nhiều. Những vấn đề, lĩnh vực liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng phải hoàn thành trong năm 2025, năm "về đích" của những mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra còn rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Chính trị tập trung ưu tiên giải quyết Nhóm các đề án trình Hội nghị Trung ương 10 và những Hội nghị Trung ương tiếp theo; Nhóm các đề án cần tập trung giải quyết để tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp; ổn định chính trị, xã hội, tạo sự phấn khởi của nhân dân trong lao động sản xuất và đời sống.

Bộ Chính trị cần có quyết sách cho những vấn đề phát sinh với phương châm "lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân là trên hết và trước hết".

