Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 10 - 13/9/2024.

Sáng 10/9, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Tham dự Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước Việt Nam có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, Văn phòng Tổng Bí thư và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

Từ sáng sớm, dọc đại lộ Hùng Vương dẫn vào Phủ Chủ tịch, đông đảo các em thiếu niên, học sinh và người dân Thủ đô với cờ Việt Nam, Lào và những bông hoa tươi thắm trên tay chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Đúng 9 giờ 40 phút, đoàn xe lễ tân dưới sự hộ tống của xe dẫn đường, xe cảnh vệ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe dừng tại thảm đỏ, trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt tay, chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Các học sinh cũng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bước lên bục danh dự. Những loạt đại bác vang lên hùng tráng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau duyệt Đội Danh dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng tới chào các thành viên Đoàn Cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Hai nhà Lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào diễn ra ngay sau khi đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với hai Đảng, hai nước, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, chuẩn bị tốt Đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần này là một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Trụ sở Trung ương Đảng.

