Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Sáng 10/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân Naly Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10/9 đến 13/9/2024, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Minh Tâm; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany; Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Khamphan Phommathat; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ An ninh Vilay Lakhamphong; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Sisay Ludetmounsone; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saleumxay Kommasith.

Cùng tham gia Đoàn có các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthon Xayachak; Chánh Văn phòng Trung ương Thongsalith Mangnomek.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmani Pholsena, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phet Phomphiphak - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Phosay Sayasone, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Thongsavanh Phomvihane; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Malaythong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Ngampasong Meuangmany, Quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Vathana Dalaloy, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh , Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Trợ lý Tổng Bí thư Phakham Inseng cùng tham gia Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sinh ngày 10/11/1945, tại tỉnh Houaphan, Lào.

Từ năm 1987-1992, ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1993-1996, ông là Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội.Năm 1997-2001, ông là Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.Năm 2001-2006, ông là Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quản lý đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc gia (LNCE); Đại biểu Quốc hội.

Ông là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2016. Tháng 4/2016-3/2021, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngày 15/1/2021, ông Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Từ ngày 22/3/2021 đến nay, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là chuyến thăm thứ hai kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 1/2021) đến nay và tiếp ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước (tháng 7/2024) là một minh chứng sống động, thể hiện tình cảm tốt đẹp, sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.

Chuyến thăm thực hiện trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của mỗi Đảng và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng.

Quan hệ Việt - Lào đang trên đà phát triển rất tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.Chuyến thăm là một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho nhân dân mỗi nước.

