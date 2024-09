Tổng Bí thư trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Lào

Sáng 5/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Lào.

Giao nhiệm vụ cho Đại sứ được bổ nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ gắn bó keo sơn, quan hệ đặc biệt, chí cốt, chí tình; có vai trò, vị trí quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam, đồng thời cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào được xây dựng, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, là tài sản quý giá của hai dân tộc.

Chính vì vậy, việc ông Nguyễn Minh Tâm được giao trọng trách làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Lào thể hiện sự đánh giá cao và tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với năng lực, trình độ và phẩm chất của đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm hoạt động đối ngoại của mình, ông Nguyễn Minh Tâm sẽ phát huy truyền thống ngoại giao của cha ông, vận dụng tốt trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh cũng như tinh thần “giúp bạn là giúp mình," tiếp tục nỗ lực góp phần vào việc không ngừng củng cố, vun đắp cho quan hệ Việt - Lào ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại những lợi ích thiết thực cho Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ được bổ nhiệm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng bản thân, giữ gìn hình ảnh của người cán bộ đối ngoại trong mắt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, kỷ luật, tại Đại sứ quán ta tại Lào cũng như tại các Cơ quan đại diện khác của ta tại Lào.

Trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Sự nghiệp làm nên là bởi chữ đồng," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng muốn đoàn kết thì kỷ cương, kỷ luật phải nghiêm minh, tập thể phải dân chủ, công bằng, và phải hết sức chú trọng nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ông Nguyễn Minh Tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo, tham mưu cả về chiến lược và sách lược không chỉ cho Việt Nam để góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp, gắn bó, keo sơn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Cùng với đó, phát huy vai trò là Trưởng cơ quan đại diện, là cầu nối giúp gắn kết và phát triển quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, cả về chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch... thúc đẩy doanh nghiệp lớn và có uy tín của Việt Nam sang đầu tư ở Lào, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của nước bạn; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại giữa hai nước và đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Tâm cho biết cùng với niềm vinh dự cũng nhận thức sâu sắc rằng, đảm nhiệm cương vị mới gắn với nhiều trách nhiệm nặng nề, khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi phải tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và cố gắng, nỗ lực không ngừng, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định sẽ tiếp tục làm việc và cống hiến hết mình vì lợi ích chung, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, chí công vô tư, không quản ngại khó khăn, nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, kế tục thành tựu của các Đại sứ tiền nhiệm, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Ông Nguyễn Minh Tâm khẳng định sẽ bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, Hội nghị ngoại giao toàn quốc, các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để triển khai đồng bộ hiệu quả của hoạt động đối ngoại của ta tại Lào; tăng cường nghiên cứu tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong quan hệ với Lào; đẩy mạnh công tác xây dựng ngành Ngoại giao, trong đó có phát huy cao nhất tinh thần tận tụy phụng sự Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ các bộ, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp, triển khai đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội.

Đại sứ được bổ nhiệm cam kết sẽ nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lãnh vực, trong đó quan hệ chính trị là nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước; đồng thời tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng an ninh và đối ngoại, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, coi đây là nền tảng quan trọng, trong đó tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Lào, giữa ba nền kinh tế Việt Nam-Lào Campuchia về thể chế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Đại sứ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan để có thể hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự mong đợi của lãnh đạo hai Đảng, hai nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.