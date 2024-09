Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (1954-2024) và chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Mông Cổ, chiều 30/9, tại Nhà hát Opera và Ballet, thủ đô Ulan Bator, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam-Mông Cổ đã dự Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024.

Tham dự chương trình có đại diện các bộ, ngành Mông Cổ, Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước tại Mông Cổ, đông đảo công chúng và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng khẳng định 70 năm về trước (tháng 11/1954), Việt Nam và Mông Cổ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới trọng đại, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của Lãnh đạo, nhân dân hai nước.

Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã có chuyến thăm Mông Cổ (tháng 5/1955), đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước. Từ đó, tình hữu nghị hai nước luôn giữ vững nền tảng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác trên các lĩnh vực được củng cố, tăng cường.

Chuyến thăm Mông Cổ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra một chương mới khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, trong đó có lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ lần này là dấu ấn quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị và phát triển hợp tác đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ Nomin Chinbat nhấn mạnh từ mối quan hệ lâu đời và sự tôn trọng lịch sử, văn hóa của mỗi nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ không ngừng phát triển và ngày nay tiếp tục được mở rộng, tăng cường, trong đó có văn hóa, du lịch.

Vui mừng trước việc hai bên ký kết và triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng Nomin Chinbat khẳng định Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mông Cổ tiếp tục là minh chứng cho hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Sự kiện này được công chúng Mông Cổ đón nhận một cách trân trọng như sự hưởng ứng chương trình “Go Monglia” do Mông Cổ tổ chức vào tháng 4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và khán giả đã thưởng thức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Sắc Việt” do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam trình diễn.

Bằng các nhạc cụ truyền thống, tiêu biểu và độc đáo của Việt Nam như đàn T'rưng, đàn Đá, Nhị, Bầu, Sáo, Tam Thập Lục, Tỳ Bà, Thập Lục... và được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại, các tiết mục nghệ thuật giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu tiềm năng phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế; đồng thời, thể hiện niềm tự hào về vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao các giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam "hiếu khách, thuận hòa và tình nghĩa".

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đậm nét truyền thống Việt Nam, các nghệ sỹ đã trình diễn một số tiết mục nổi tiếng thế giới và của Mông Cổ, thể hiện sự giao thoa về văn hóa giữa Việt Nam với các nước trong thời kỳ mới.

Với sức chứa gần 600 chỗ, Nhà hát Opera và Ballet Mông Cổ đã không còn chỗ trống và những tràng pháo tay kéo dài không ngớt là minh chứng cho sự thành công của chương trình nghệ thuật và những tình cảm trân quý của khán giả Mông Cổ, bạn bè quốc tế dành cho các nghệ sỹ Việt Nam.

Trước đó, tại sảnh Nhà hát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và khán giả đã tham quan không gian triển lãm, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa tại Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Thế giới, cùng với một số loại hình, danh hiệu được UNESCO công nhận, đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam...

Các di sản thể hiện sự kết nối hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế.

Với không gian văn hóa đặc sắc, bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và từ nghệ thuật, Ngày văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10 giới thiệu, quảng bá tới công chúng Mông Cổ và bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển, có tài nguyên văn hóa đa dạng và đặc sắc, tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú.

Sau lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa Việt Nam tiếp tục được tổ chức tại Quảng trường Sukhbaatar, thủ đô Ulan Bator, để phục vụ công chúng.

Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Mông Cổ đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, tiếp tục góp phần phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ trong thời gian tới.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.