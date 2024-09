Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mông Cổ chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, chiều 30/9, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước Việt Nam-Mông Cổ.

Các văn kiện ký kết gồm:

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Mông Cổ.

Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về an ninh mạng và phòng chống tội phạm.

Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Chính quyền thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Ulan Bator.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học và Công nghệ Mông Cổ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ với Mông Cổ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

