Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Thủ tướng Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các hội trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anthony Albanese chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định Australia quan tâm và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của Việt Nam, nhấn mạnh những thành tựu này đều xuất phát từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Australia luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Australia gắn kết sâu sắc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; nhấn mạnh Australia luôn ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thủ tướng Anthony Albanese và Công Đảng giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử tháng 5/2025 cũng như việc triển khai hiệu quả những chính sách lớn trong quản trị, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh; bày tỏ tin tưởng Australia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Australia luôn là người bạn tin cậy, là Đối tác Chiến lược Toàn diện giàu tiềm năng và có vị thế, vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích chiến lược cũng như các điểm tương đồng về phát triển bao trùm, chuyển đổi xanh, kinh tế số và tự chủ chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ, tin cậy, thực chất và hiệu quả khi các lĩnh vực trụ cột trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2024-2027 đều được triển khai đúng tiến độ, đến nay đã cơ bản hoàn thành 96%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, vì vậy nhất trí tăng cường phối hợp để góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và an ninh năng lượng.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì đều đặn các trao đổi và tiếp xúc trên tất các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân; thúc đẩy thực chất, hiệu quả hợp tác về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và hợp tác biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Chính phủ Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các hội trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng phát triển, cũng như giúp các giá trị văn hóa của Việt Nam đến gần hơn với người dân Australia.

Nhân dịp này, phía Việt Nam mong đón Thủ tướng Anthony Albanese sớm thăm lại; phía Australia cũng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Australia vào thời điểm thích hợp.