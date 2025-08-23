Tiền số của Kanye West 'bốc hơi'

Memecoin YZY do Kanye West quảng bá đạt vốn hoá 3 tỷ USD chỉ sau 40 phút ra mắt, nhưng nhanh chóng lao dốc vì lo ngại giao dịch nội gián.

Memecoin YZY của Kanye West lao dốc chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt. Ảnh: Blockchain Magazine.

Memecoin YZY do rapper Kanye West đại diện có màn ra mắt gây chú ý trên mạng Solana, đạt vốn hóa 3 tỷ USD chỉ trong vòng 40 phút. Tuy nhiên, những nghi ngại về giao dịch nội gián và cấu trúc thanh khoản đã nhanh chóng kéo giá trị token này xuống thấp hơn nhiều.

Trên mạng xã hội X ngày 22/8, Kanye West công bố địa chỉ hợp đồng cùng với trang web Yeezy Money, mô tả đây là “một nền kinh tế mới, được xây dựng trên chuỗi khối”. Trang web cho biết YZY sẽ đóng vai trò quan trọng trong YZY MONEY, hệ sinh thái tài chính phi tập trung do chính rapper này quảng bá.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, giá trị của YZY tăng vọt, đạt mức vốn hóa thị trường 3 tỷ USD , theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Nansen. Tuy nhiên, giá trị token giảm mạnh chỉ sau khoảng thời gian ngắn tăng đột biến, về khoảng 1,05 tỷ USD .

Trên trang chính thức, YZY đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro cho người dùng, nhấn mạnh khả năng “mất toàn bộ” khi đầu tư vào tài sản mã hoá. Dự án cũng cho biết triển khai 25 địa chỉ hợp đồng, trong đó một địa chỉ được chọn ngẫu nhiên để phát hành token chính thức, với mục tiêu hạn chế tình trạng săn memecoin.

Dù vậy, cách triển khai này nhanh chóng vấp phải nghi ngờ từ giới quan sát. Nền tảng điều tra Lookonchain chỉ ra rằng chỉ có token YZY được thêm vào nhóm thanh khoản, cho phép nhà phát triển toàn quyền điều chỉnh, từ đó dễ dàng bán tháo khi cần.

Conor Grogan, Giám đốc sản phẩm tại Coinbase, cho biết ít nhất 94% nguồn cung YZY nằm trong tay đội ngũ phát triển dự án. Một ví đa chữ ký duy nhất nắm giữ tới 87% tổng nguồn cung trước khi được phân bổ ra nhiều ví khác. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính tập trung và nguy cơ thao túng giá.

Một số giao dịch bất thường cũng được ghi nhận. Theo Lookonchain, một người dùng được cho có thông tin nội bộ đã mua nhầm token và mất 710.000 USD , nhưng sau đó lấy lại khoản lỗ nhờ mua đúng tokens. Ngoài ra, một người dùng khác trả 24.000 USD phí ưu tiên để giao dịch được xử lý sớm trên Solana và thu về 3,4 triệu USD . Onchain Lens cho biết có nhà giao dịch thu lợi tới 6 triệu USD khi bán ra lúc giá YZY đạt đỉnh.

Bất chấp những rủi ro, nhiều nhà giao dịch vẫn tham gia. James Wynn, một nhà giao dịch đòn bẩy nổi tiếng, cho rằng cá voi tiền mã hoá có thể bị hấp dẫn bởi tính thanh khoản và khối lượng giao dịch lớn của YZY. Wynn gọi đây là một “canh bạc ngắn hạn” và đặt mục tiêu nhân đôi, thậm chí gấp 4 lần khoản đầu tư ban đầu.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Kanye West hiện vào khoảng 400 triệu USD . Trước đây, West từng tiết lộ có lúc ông được đề nghị 2 triệu USD để quảng bá một loại token giả và phải giả vờ tài khoản cá nhân bị hack nhằm né trách nhiệm.

Sự biến động mạnh quanh YZY cho thấy rủi ro cố hữu của các memecoin gắn với tên tuổi người nổi tiếng. Dù mang lại cơ hội lợi nhuận lớn trong ngắn hạn, loại tài sản này vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất trắng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.