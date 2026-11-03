Token AI được bán như 'rau ngoài chợ'

Từ sản phẩm chuyên biệt dành cho doanh nghiệp, token AI dần trở thành mặt hàng trong các phiên livestream tại Trung Quốc với mức giá chỉ vài xu.

Các gói token AI được bán trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Trong đợt mua sắm ngày lễ độc thân (11/11) tại Trung Quốc, streamer nổi tiếng Lý Giai Kỳ (Li Jiaqi) lần đầu đưa dịch vụ AI vào danh sách sản phẩm livestream. Chỉ sau 30 phút mở bán tối ngày 2/11, gần 100.000 gói thuê bao QwenWork của Alibaba đã có người mua.

Tổng hạn mức sử dụng đi kèm số thuê bao này đạt khoảng 2.000 tỷ token. Đây là đơn vị dùng để đo lượng thông tin mà các mô hình AI xử lý và tạo ra. Nói đơn giản, mỗi lần người dùng đặt câu hỏi, yêu cầu viết văn bản hoặc phân tích dữ liệu, hệ thống sẽ tiêu thụ một lượng token nhất định. Nhiều dịch vụ AI dựa vào chỉ số này để tính phí sử dụng.

Vì vậy, khách hàng không trực tiếp mua một sản phẩm vật lý. Họ trả tiền để sử dụng các tính năng AI trong giới hạn mà gói dịch vụ cho phép.

Đáng chú ý, Alibaba đưa ra mức giá khuyến mại chỉ 0,01 nhân dân tệ ( 0,0015 USD ) cho gói QwenWork cá nhân một tháng, thấp hơn nhiều so với giá thông thường 28 nhân dân tệ (khoảng 4 USD ).

Ông Chen Yusen, CEO QwenWork, cũng xuất hiện cùng Lý Giai Kỳ để giới thiệu sản phẩm. Cả 2 trực tiếp trình diễn cách AI hỗ trợ công việc và tác vụ hàng ngày.

Chẳng hạn, phụ huynh có thể dùng QwenWork để tổng hợp bài tập của con. Nhân viên văn phòng có thể yêu cầu hệ thống phân tích dữ liệu hoặc tạo báo cáo từ những tài liệu có sẵn.

Trước đây, token chủ yếu xuất hiện trong các dịch vụ dành cho lập trình viên và doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển của AI đang khiến hình thức kinh doanh này tiếp cận nhiều người dùng phổ thông hơn. Từ tháng 9, sàn thương mại điện tử Tmall của Alibaba đã mở khu vực bán các gói token. Người dùng có thể lựa chọn dịch vụ của nhiều nhà phát triển AI, với hình thức đăng ký thuê bao hoặc nạp tiền theo nhu cầu.

Thị trường token AI cũng có dấu hiệu tăng trưởng nhanh. Theo QuestMobile, các ứng dụng AI văn phòng tại Trung Quốc đạt 142 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong tháng 9, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, kết quả bán hàng trong đợt khuyến mại chưa đủ để đánh giá nhu cầu trả phí lâu dài. Các nhà cung cấp vẫn cần chứng minh AI mang lại lợi ích thực tế để giữ chân khách hàng sau khi chương trình giảm giá kết thúc.