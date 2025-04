Tối nay, tổng duyệt trình diễn 10.500 drone trên bầu trời TP.HCM

TP.HCM vừa thay đổi lịch tổng duyệt trình diễn thiết bị không người lái (drone). Thay vì tối 29/4, chương trình tổng duyệt sẽ diễn ra vào tối nay (28/4).

Tổng duyệt trình diễn 10.500 drone sẽ diễn ra lúc lúc 20h30-20h45 tối nay tại bến Bạch Đằng, quận 1. Thời gian trình diễn chính thức sẽ cùng khung giờ, 20h30-20h45 vào tối 1/5.

Tối nay (tối 28/4) sẽ tổng duyệt trình diễn 10.500 drone trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: VietNamNet.

Đây là một trong những sự kiện người dân trông chờ trong chuỗi hoạt động “Sắc màu thành phố Bác” diễn ra từ 19/4 đến hết tháng 5 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trước đó theo chương trình của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, màn trình diễn 10.500 drone sẽ diễn ra vào các ngày 19/4, 26/4 và 30/4. Tuy nhiên, những ngày 19 và 26 vừa qua đều không thể thực hiện.

Với thay đổi lịch này, UBND TP.HCM có thông báo điều chỉnh và giao Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM chủ trì phối hợp với Công an TP.HCM chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật để tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Với sự kiện màn trình diễn drone này, ban tổ chức lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng thiết bị bay không người lái (drone) biểu diễn nhiều nhất trong cùng một thời điểm.

Tối 30/4, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 30 địa điểm. Ảnh: Phạm Hải.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Sắc màu Thành phố Bác” có nhiều chương trình, hoạt động khác, trong đó, hoạt động quan trọng nhất là lễ chính thức diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 30/4.

Ngoài ra, tối 30/4, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong khung giờ từ 21h-21h15. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (ở huyện Củ Chi).

Những điều người dân đặc biệt lưu ý khi xem các hoạt động Đại lễ 30/4 Bảo quản tư trang, giữ gìn tài sản cá nhân, đề phòng các đối tượng trộm cắp tài sản. Không rời mắt trẻ nhỏ đi cùng, dạy trẻ nhớ số điện thoại cha mẹ và chủ động tìm kiếm người lớn giúp đỡ. Không chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự. Trật tự, hỗ trợ lẫn nhau và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi xảy ra tình huống phức tạp người dân cần lưu ý Nhanh chóng rời khỏi đám đông ngay khi cảm nhận dấu hiệu nguy hiểm. Đi xuôi theo dòng người. Cẩn thận, cố gắng để không bị té, ngã. Bình tĩnh, hạn chế la hét để tiết kiệm sức lực, hơi thở. Khi bị mất tài sản, thất lạc trẻ nhỏ, cần thông báo ngay cho lực lượng công an hoặc bảo vệ gần nhất để được hỗ trợ.

