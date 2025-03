'Tội đồ' của tuyển Indonesia lên tiếng

Ở trận đấu diễn ra trên sân Australia, Indonesia được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, Kevin Diks, cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu trong màu áo Copenhagen, đã sút bóng trúng cột.

Sau trận đấu, Diks chia sẻ trên trang cá nhân: "Bóng đá luôn có thăng trầm. Hôm nay là một trong những ngày khó khăn với chúng tôi. Cả đội đã chơi nỗ lực nhưng chưa đủ. Chúng tôi cảm thấy thất vọng như các bạn. Indonesia sẽ không ngừng chiến đấu. Cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ".

HLV Patrick Kluivert cũng tỏ ra tiếc nuối vì cú sút hỏng của Diks: "Nếu quả phạt đền thành công, cục diện của trận đấu sẽ khác. Mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi".

Kevin Diks sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia. Hậu vệ này mới hoàn tất thủ tục nhập tịch vào tháng 11/2024 để ra mắt Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Trong mùa giải 2024/25, Diks ra sân 39 trận và ghi 10 bàn cho Copenhagen. Anh vừa ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Monchengladbach và sẽ chính thức gia nhập CLB Bundesliga vào tháng 7 tới.

Với Indonesia, đại diện Đông Nam Á vẫn còn cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2026 thông qua suất đá play-off. Thất bại 0-1 trước Saudi Arabia rạng sáng 21/3 của Trung Quốc đã thắp lại hy vọng cho thầy trò Kluivert ở bảng C vòng loại ba. Hiện tại, Indonesia xếp thứ 4 với 6 điểm, ngang với Bahrain nhưng xếp trên nhờ hơn số bàn thắng.

Trong 2 lượt trận tiếp theo, Indonesia sẽ đối đầu trực tiếp với Bahrain và Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng, cánh cửa dự World Cup 2026 của đại diện Đông Nam Á sẽ sáng.

