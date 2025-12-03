‘Tôi ấn tượng với cách Trellia Cove giữ lại tuổi thơ cho con trẻ’

Để con được tận hưởng niềm vui ấu thơ dưới khoảng trời xanh mát, Trương Mỹ Nhân cân nhắc an cư ở Trellia Cove - nơi chị tin rằng tuổi thơ con sẽ được ươm đầy bằng những ký ức đẹp.

Các bậc phụ huynh luôn cố gắng tạo điều kiện vật chất tốt nhất cho con, nhưng đôi khi nhận ra trẻ vẫn “thiếu thốn” trong chính sự đủ đầy - thiếu khoảng sân rộng để chạy nhảy, vắng bóng cây xanh để khám phá và quá ít bạn hàng xóm đồng trang lứa. Điều này vô tình làm thế giới của trẻ gói gọn trong màn hình điện thoại hay bốn bức tường.

Thực trạng “tuổi thơ đóng hộp” vì thế trở thành nỗi bận tâm của nhiều cha mẹ hiện đại. Từ trăn trở đó, những “ốc đảo xanh” an toàn, riêng tư là lựa chọn an cư mới của nhiều gia đình, trong đó có người mẫu - diễn viên Trương Mỹ Nhân.

Mong con có tuổi thơ rực rỡ “không phải qua lời kể”

Thế hệ 9X như Trương Mỹ Nhân lớn lên với bầu trời tuổi thơ tự do, lấm lem cùng bùn đất, cây cỏ. Dù sinh ra ở TP.HCM, nữ diễn viên vẫn được trải qua tháng năm rực rỡ với những buổi trưa hè chạy đùa khắp sân, tự chế biến trò chơi từ lon sữa bò, đốt đèn cầy nấu nướng… Trải nghiệm giản dị ấy giúp cô rèn sự linh hoạt, cảm xúc gắn bó với thiên nhiên.

Sau khi trưởng thành và lập gia đình, nhìn hai con lớn lên trong nhịp sống hiện đại, nữ diễn viên không khỏi chạnh lòng. Đô thị hóa thu hẹp không gian nô đùa, nên trẻ chỉ biết làm bạn với đồ chơi nhựa, điện thoại cùng hoạt động trong nhà.

“Ngày xưa tôi tự do sáng tạo trò chơi, không lệ thuộc smartphone. Còn các con bây giờ chơi đồ hàng toàn đồ nhựa, hàng ‘xịn’ nhưng thiếu cảm xúc. Nhiều lúc ngước nhìn ra ngoài chỉ thấy xe cộ nườm nượp, con đành quay lại nghịch iPad. Tôi bận rộn, không thể bên con suốt ngày, nên nhiều lúc cứ sợ tuổi thơ của bé sẽ trôi qua nhạt nhòa, thiếu vắng trải nghiệm quý giá”, Trương Mỹ Nhân chia sẻ.

Trương Mỹ Nhân và chồng cân nhắc mua căn hộ ở Trellia Cove để làm tổ ấm mới.

Gần đây, trong lần thăm nhà bạn ở Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc khu đô thị Mizuki Park (Bình Chánh, TP.HCM), Trương Mỹ Nhân bất ngờ khi nơi đây xanh mát, yên bình hơn nhiều so với hình dung của cô về dự án nhà ở đô thị. Cảm giác đúng nơi - đúng thời điểm khiến cô và chồng bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về việc tìm chỗ ở mới để con “được lớn lên với tuổi thơ đúng nghĩa, không chỉ qua lời kể của ba mẹ”.

Trên thực tế, suy nghĩ của Trương Mỹ Nhân cũng đồng điệu tiếng lòng với nhiều phụ huynh Việt hiện đại.

Trellia Cove - nơi người trẻ hiện đại chọn làm tổ ấm

Ấn tượng đầu tiên của Trương Mỹ Nhân về Trellia Cove là yếu tố an ninh và sự riêng tư. Từng đi xem nhiều dự án trong thành phố, cô hiểu ở các khu dân cư mở, việc để con tự do chạy nhảy là điều xa xỉ vì nhiều xe cộ, người lạ ra vào. Trái lại, khu đô thị do Nam Long phát triển được quy hoạch compound khép kín như “ốc đảo”, kiểm soát ra vào, hạn chế xe qua lại - lợi thế mà cô cho là nền tảng quan trọng để trẻ thoải mái vận động.

“Khi đến đây, tôi cảm giác yên tâm hơn vì con trẻ được vui chơi, đạp xe, chạy nhảy dọc bờ sông mà vẫn đảm bảo an toàn, nhờ khu compound quy hoạch khép kín, kiểm soát đa lớp”, Trương Mỹ Nhân cho biết, đồng thời nhớ lại khoảnh khắc con gái reo lên khi thấy bãi cát và khoảng không rộng trước mặt: “Con nít nhạy cảm lắm, bé thốt lên ‘con muốn ở đây’ tức là yêu nơi này rồi”.

Gia đình Trương Mỹ Nhân ấn tượng về sự riêng tư, không gian nhiều cây xanh của Trellia Cove.

Ngoài an ninh, điều khiến cô thích thú là cách Trellia Cove đưa thiên nhiên vào mọi trải nghiệm sống. Dự án sở hữu địa thế đắt giá với 2 mặt giáp thủy là kênh đào và rạch Bà Lào, góp phần điều hòa vi khí hậu, thanh lọc không khí. Hệ tiện ích của Trellia Cove cũng khiến người mẫu cảm thấy nơi đây thỏa được mong muốn nuôi dưỡng tuổi thơ con, từ công viên “Tuổi thơ bao cấp” với ô ăn quan, nhảy dây gợi lại ký ức thơ bé đến thư viện truyện tranh, quảng trường để gắn kết cùng bạn bè, người thân.

Mường tượng về một ngày sống tại đây, nữ diễn viên nghĩ rằng cả nhà có thể dành thời gian tận hưởng những buổi chiều gió mát, đạp xe, dạo bộ cùng nhau. Trong lúc các con bơi lội, nghịch cát, đọc sách… thì cha mẹ lại có thời gian chơi thể thao hay khoảng trời riêng để gắn kết bên nhau. Cuối tuần, khu BBQ hay picnic ven sông giúp cả nhà có thêm trải nghiệm lý thú mà không cần rời tổ ấm.

Điểm khiến nữ diễn viên ấn tượng nhất là cộng đồng cư dân văn minh tại Mizuki Park với hơn 4.000 cư dân hiện hữu. Nếu người lớn có thể gặp gỡ hàng xóm thân thiện, thì trẻ nhỏ có cơ hội kết nối bạn bè đồng trang lứa và học hỏi từ môi trường xung quanh. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sống trong cộng đồng văn minh, hàng xóm lịch sự thì con cũng học được đức tính tốt đẹp. Bản thân ba mẹ cũng được truyền năng lượng tích cực sau giờ làm việc căng thẳng”, nữ diễn viên tâm đắc.

Trellia Cove phù hợp định hướng sống mới của các gia đình trẻ hiện đại.

Với Trương Mỹ Nhân, những ưu điểm của Trellia Cove phù hợp định hướng sống mới của gia đình. Đồng thời, cô đánh giá cao cách Nam Long theo đuổi giá trị bền vững và cam kết xây dựng môi trường an cư mang lợi ích dài hạn cho thế hệ gia đình trẻ, hiện đại.