Toàn thân gồng cứng như gỗ sau khi bị cọc tre đâm

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gồng cứng toàn thân, không há được miệng, suy hô hấp, sắp ngừng thở.

Bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp, sắp ngừng thở phải mở khí quản tối khẩn cấp để khai thông đường thở và thở máy hỗ trợ. Ảnh: BSCC.

TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết bệnh nhân là ông B.V.C. (57 tuổi, trú tại Cao Phòng, Hòa Bình).

Sau khi nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng co giật toàn thân, hai hàm răng cắn chặt nên không thể đặt ống nội khí quản, cơ thể cứng như khúc gỗ.

Gia đình cho biết trước đó 5 ngày, trong lúc chăn nuôi, ông C. không may bị cọc tre đâm vào mu tay phải, chảy máu nhiều. Vết thương sau đó sưng, nóng và hoá mủ. Ông C. cũng bị sốt và cứng hàm tăng dần.

Cùng ngày vào viện, bệnh nhân cứng hàm và khó thở nhiều hơn. Gia đình đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu và sau đó ông C. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Bác sĩ Tình cho hay người đàn ông này có những cơn ngừng thở ngắn, phổi và khoang miệng có nhiều đờm ứ đọng, không thể ho khạc được. Bác sĩ đã nhanh chóng mở khí quản tối khẩn cấp (thực hiện trong 5 phút) để khai thông đường thở cho bệnh nhân, hỗ trợ thở máy, dùng thuốc kháng sinh, an thần, giãn cơ và huyết thanh trung hoà độc tố uốn ván.

Các bác sĩ đang mở khí quản cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngoài ra, bệnh nhân còn được nội soi phế quản để bơm rửa đờm, chất xuất tiết trong phổi và vùng hầu họng, tập phục hồi chức năng vận động, dinh dưỡng lâm sàng.

Sau hơn 3 tuần được điều trị, chăm sóc tích cực, phối hợp nhiều chuyên khoa trong bệnh viện, ông C. đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân cai được máy thở, tự thở tốt, ăn uống được, tập đi lại.

Uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây nên. Tỷ lệ không qua khỏi chung do uốn ván có thể đến 90%. Ngoài ra, bệnh nhân sống sót thường để lại di chứng nặng nề, quá trình điều trị khó khăn và tốn kém.

Mặc dù đã có vaccine uốn ván, việc tiêm phòng không đầy đủ và không tiêm nhắc lại nên số ca bệnh uốn ván vẫn xảy ra quanh năm. Người mắc chủ yếu ở nam giới trong độ tuổi lao động, để lại hệ lụy rất lớn về gánh nặng bệnh tật.