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Đời sống

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM

  • Chủ nhật, 8/11/2026 06:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ ngày 5 đến ngày 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM) diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Gần 2.000 đại biểu và khách mời có mặt tại TP.HCM dự Đại hội, trong đó có 1.645 đại biểu là tăng ni, Phật tử tiêu biểu.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chúc mừng Đại hội. Cùng dự có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.

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Đại hội suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 275 thành viên, trong đó có 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.
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Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, được tái suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương. Hội đồng Trị sự khóa X ra mắt tại phiên khai mạc sáng 7/11.
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Chiều 7/11, các đại biểu dâng pháp y cúng dường chư vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

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Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Phật giáo có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc.
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Dịp kỷ niệm 45 năm thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng.
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Tại phiên bế mạc chiều 7/11, các đại biểu biểu quyết thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VIII, gồm lời nói đầu, 12 chương và 70 điều. Bản tu chỉnh quy định Giáo hội tổ chức theo ba cấp gồm Trung ương, tỉnh hoặc thành phố và cơ sở tự viện. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031.

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Hiến chương bổ sung Điều 14 về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, giao Hội đồng Trị sự thống nhất quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động này trong toàn Giáo hội. Điều 14 cũng cấm lợi dụng hoạt động tôn giáo trên mạng để giả mạo danh nghĩa Giáo hội, truyền bá thông tin sai sự thật hoặc trục lợi.
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Tối 6/11, trong khuôn khổ chương trình Đại hội, tăng ni, Phật tử và người dân tham gia lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an.
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Sau phiên bế mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội tại Thư viện Trí Quảng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định hoạt động tôn giáo trên mạng

Hiến chương tu chỉnh lần thứ 8 quy định trách nhiệm của tăng ni, tự viện khi hoạt động tôn giáo trên mạng và thẩm quyền phát ngôn nhân danh Giáo hội.

16 giờ trước

Hoài Bảo - Trang Thư

Phật giáo Việt Nam TP.HCM toàn cảnh đại hội Phật giáo

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