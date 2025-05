Tòa án Mỹ chặn chính sách thuế quan, chứng khoán tăng

Giới chuyên gia nhận định các nước có khả năng trì hoãn đàm phán thảo luận thương mại với Mỹ để chờ xem tình hình.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters.

Ngày 29/5, cổ phiếu châu Á và hợp đồng tương lai chứng khoán Phố Wall tăng vọt, sau khi một tòa án liên bang Mỹ đình chỉ hầu hết khoản thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên các nước. Đồng USD cũng tăng giá.

Trước đó, Tòa án Thương mại quốc tế ra phán quyết Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế phổ quát lên hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ nhiều quốc gia. Nhà Trắng nhanh chóng kháng cáo quyết định và có thể đưa quyết định này lên Tòa án Tối cao.

"Từ lâu, người ta đã cho rằng quyền hạn khẩn cấp mà ông Trump sử dụng để áp dụng thuế quan là vi hiến và quyền ban hành thuế quan thuộc về Quốc hội", ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tài chính cấp cao Kyle Rodda từ Capital.com, nhận định.

Theo ông Rodda, nếu thị trường diễn biến tích cực, các tòa án có thể trì hoãn, sau đó bác bỏ các mức thuế này. Điều này cũng có thể khiến các đối tác thương mại của Mỹ trì hoãn các cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Nhà Trắng, chờ xem vụ kiện sẽ được giải quyết ra sao.

"Các quốc gia khác sẽ chờ xem liệu một tòa án cấp cao hơn có sẵn sàng đảo ngược phán quyết này hay không", ông Paul Ashworth, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Bắc Mỹ của Capital Economics, bình luận.

Phán quyết của Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ đình chỉ hầu hết khoản thuế quan mà ông Trump áp đặt lên các nước, bao gồm mức thuế phổ quát 10% và các mức thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada.

Sau tin tức trên, hợp đồng tương lai S&P 500 ESc1 tăng 1,6%. Hợp đồng tương lai Nasdaq NQc1 tăng 1,9%. Sáng cùng ngày, các nhà đầu tư tại châu Á cũng đưa ra phản ứng qua việc mua vào cổ phiếu.

Chỉ số Nikkei .N225 của Nhật Bản tăng 1,7% và chỉ số .KS11 của Hàn Quốc tăng 1,2%, chạm mức cao nhất trong 9 tháng. Chỉ số .CSI300 của Trung Quốc cũng tăng 0,5%.

Tin tức về phán quyết của tòa án cũng tác động đến các loại tiền tệ trú ẩn an toàn truyền thống. Đồng USD tăng 0,7% so với đồng franc Thụy Sĩ và tăng 0,7% so với đồng yen Nhật.