Tổ chức quy mô lớn Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc Phòng tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về một số hoạt động đối ngoại quốc phòng và triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Dự và chủ trì có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, đối ngoại quốc phòng là thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa; triển khai đối ngoại và hội nhập quốc phòng toàn diện, sâu sắc trên cả bình diện song phương và đa phương.

Bộ Quốc phòng Việt Nam có quan hệ hợp tác với hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới, trong đó có 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các nước kinh tế phát triển G20, G7.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, việc hợp tác không chỉ dừng lại ở trao đổi đoàn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm mà cả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như thương mại quân sự, kỹ thuật quân sự.

Chẳng hạn, như Công ty Tân cảng Sài Gòn, năm 2023, có hàng trăm cuộc “tiếp xúc đi và đến” với các đối tác, gần đây nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới thăm và làm việc. Khoảng 95% doanh thu, lợi nhuận của Công ty Tân cảng Sài Gòn là từ đối tác nước ngoài.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã “đặt chân” ở 10 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện có 33 cơ quan tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng đảm nhiệm nhiệm vụ ở 41 quốc gia và tổ chức quốc tế.

“Không chỉ đơn thuần về kinh tế mà chúng ta có mặt ở ngoài Tổ quốc, giữ vị thế của mình với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nói.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong năm 2024 có nhiều sự kiện lớn, nhất là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Quân đội sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm cấp nhà nước, bên cạnh đó có các hoạt động như 60 tập phim về Quân đội nhân dân Việt Nam; triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2.

"Chúng tôi rất mong các cơ quan thông tấn báo chí, nhà báo đồng hành. Chúng tôi hứa cung cấp thông tin sớm nhất, nhiều nhất và trung thực nhất; tạo điều kiện tối đa để các nhà báo tác nghiệp... Chúng tôi rất mong các địa chỉ quân đội là địa chỉ tin cậy để các nhà báo đến tác nghiệp, ăn nghỉ và có các điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức nhằm chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa các nước tham dự triển lãm. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá văn, hóa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 22/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), với chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển". Bộ Quốc Phòng dự kiến mời hơn 140 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế, đến từ 50 quốc gia bao gồm các bộ trưởng, thứ trưởng, tư lệnh các lực lượng quốc phòng và an ninh các nước, cùng hơn 350 đoàn đại biểu cấp cao trong nước tham dự.

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra nhiều hoạt động nổi bật. Đáng chú ý, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ và các giải pháp nổi bật về quốc phòng, an ninh tới các lực lượng vũ trang của Việt Nam và các nước trong khu vực. Trình diễn máy bay chiến đấu, đặc công… để phục vụ khách mời, nhân dân tham quan.

Hội thảo với các chủ đề chuyên ngành kỹ thuật; các hoạt động thương mại, kết nối giữa các lực lượng, các cơ quan hợp tác quốc phòng, cơ quan thương mại quân sự trong nước và quốc tế với các nhà sản xuất, cung ứng phụ tùng, linh kiện.

Lĩnh vực trưng bày gồm:

- Hệ thống và trang thiết bị Phòng không - không quân: máy bay tiêm kích, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không...

- Hệ thống và trang thiết bị Hải quân: tàu ngầm, tàu chiến, tàu không người lái, tàu bổ trợ, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm...

- Hệ thống và trang thiết bị Lục quân: vũ khí bộ binh, vũ khí hỏa lực, pháo tự hành, pháo mặt đất, xe tăng, xe thiết giáp...

- Hệ thống và trang thiết bị an ninh: sinh trắc học, chống khủng bố và hệ thống an ninh Nhà nước nội bộ, hệ thống phòng chống tội phạm an ninh mạng, vũ khí sát thương...