Lý do ô nhiễm không khí Hà Nội ở mức báo động

Tại phiên chất vấn (kỳ họp thứ 20 HĐND TP. Hà Nội) được tổ chức chiều 11/12, đại biểu Đàm Văn Huân (tổ đại biểu quận Thanh Xuân) cho biết thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô rất đáng báo động.

"Ngay chiều 10/12, chỉ số không khí của Hà Nội ở ngưỡng rất xấu" - đại biểu dẫn chứng và đề nghị Sở TN&MT thông tin về mức độ ô nhiễm không khí của Thủ đô, đồng thời làm rõ trách nhiệm về quản lý nhà nước và các giải pháp thành phố đã triển khai.

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở TN&MT Lê Thanh Nam cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trên địa bàn Thủ đô do nhiều nguồn. Trong đó, nguồn tại chỗ chủ yếu từ các phương tiện giao thông, bụi đường, nguồn công nghiệp và nguồn đốt rơm rạ. Ngoài ra, nguồn ô nhiễm từ vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận lan truyền vào.

Cũng theo ông Nam, chất lượng không khí cũng chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng khí tượng theo mùa. Ví như hiện trạng chất lượng không khí những ngày vừa qua diễn biến xấu do thời điểm giao mùa, chỉ số chất lượng không khí ở mức kém.

Về các giải pháp hạn chế ô nhiễm, ông Nam cho biết thời gian qua, thành phố tập trung 14 nhiệm vụ, giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong đó, thành phố đã đạt được kết quả, cơ bản xóa bỏ được bếp than tổ ong, giảm đốt rơm rạ, chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công...

Đặc biệt, thực hiện Luật Thủ đô, Hà Nội sẽ xây dựng vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện giao thông sẽ cải thiện chất lượng không khí.

Ngoài ra, thành phố cũng đã giao Sở GTVT tham mưu khuyến khích đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông công cộng như xe buýt, phương tiện xanh phù hợp thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới.

Giám đốc TN&MT cho rằng để cải thiện chất lượng không khí, Thủ đô cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý, giảm ùn tắc giao thông, khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, duy trì việc trồng một triệu cây xanh. Đặc biệt cần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng phản ánh bất cập về việc thu gom rác. Ví như thu gom rác thải sinh hoạt nhưng gây ùn tắc giao thông, rỉ nước rác khi vận chuyển, phương tiện thu gom thô sơ...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết từ 2023-2024, thành phố đã giao các quận huyện tổ chức đấu thầu thu gom rác thải với tiêu chí cụ thể: có phương tiện hiện đại, thu gom tự động.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn việc thu gom rác bằng xe đẩy, điểm trung chuyển ngay trên hè phố rất mất vệ sinh. Các đơn vị vận chuyển đáp ứng nhu cầu thu gom nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu là có thiết bị hiện đại, tự động.

Ông Đông cũng cho biết mới đây, UBND thành phố đã mời Bí thư, Chủ tịch UBND của 4 quận nội đô gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng cùng đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt Urenco để họp và chỉ đạo trong năm 2025.

Trong đó, thành phố yêu cầu đơn vị thu gom phải đặt thùng rác và thu gom tự động, giảm thiểu lao động thủ công, thu gom rác phải sạch, thậm chí phải quét, hút, rửa đường. Sau đó, các quận khác cũng tổ chức đầu thầu theo tiêu chí trên và thực hiện từ 2026.

