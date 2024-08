Tố cáo sai phạm ở Xuyên Việt Oil, lộ chuyện đưa hối lộ hơn 1 triệu USD

Tháng 8/2023, CQĐT nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Trước khi bà Hạnh bị khởi tố, tháng 8/2023, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Nội dung đơn tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh (đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 214,1 tỷ đồng tài sản của Nhà nước, là tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỷ đồng .

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). Ảnh: CACC.

Ngày 24/8/2023, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến ngày 8/9/2023, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình điều tra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 người với số tiền hơn 1,265 triệu USD . Trong đó, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và lãnh đạo Bộ Công Thương.

Cụ thể, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải 50.000 USD ; ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận hối lộ 250.000 USD (trong đó chiếm hưởng 120.000 USD ); ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận hối lộ 265.000 USD (chiếm hưởng 145.000 USD ).

Cũng liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội (Công ty Xuyên Việt Oil) đã có hành vi giúp sức cho bà Hạnh thực hiện hành vi đưa hối lộ 315.000 USD cho bị can Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông. Tuy nhiên, thực tế ông Thắng chỉ đưa 265.000 USD và chiếm hưởng 50.000 USD .

Bị can Đồng Xuân Dũng có hành vi giúp sức cho bà Hạnh thực hiện việc đưa hối lộ 300.000 USD cho ông Hoàng Anh Tuấn.

Năm 2015, bà Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh nắm giữ 98% vốn góp, em gái bà Hạnh nắm giữ 2%. Trên thực tế, bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định. Bà Hạnh cũng là đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV công ty.