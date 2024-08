Nhóm thanh thiếu niên chặt, cướp biển số xe để khoe trên mạng xã hội

Từ dấu hiệu bất thường của nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên đường phố vào buổi tối, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã truy xét, bắt 7 đối tượng có hành vi chặt, cướp biển số xe máy.

Ngày 28/8, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án liên quan 7 đối tượng. Trong đó, tạm giữ hình sự L.T.H., H.T.Ph., L.Tr.Y. (cùng 16 tuổi, ở huyện Chương Mỹ), B.Ng.H.L. (15 tuổi, ở huyện Thanh Oai) và H.A.T. (15 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) về hành vi cướp tài sản.

Với Tr.V.S, do dưới 14 tuổi, nên cơ quan công an đang lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng; Ng.V.A.T. bị xuất huyết não, đang điều trị tại bệnh viện (do bị đánh vào ngày 27/8 tại huyện Chương Mỹ và Công an huyện Chương Mỹ đang tiến hành điều tra), nên Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra, xử lý.

Nhóm thanh thiếu niên chặt, cướp biển số xe máy rồi khoe ''chiến tích" trên mạng xã hội. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào 20h ngày 25/8, Công an quận Hà Đông nắm bắt sự xuất hiện của một nhóm khoảng 20 đối tượng tập trung tại khu vực đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu. Các đối tượng đi nhiều xe máy tháo biển kiểm soát và nhiều người không đội mũ bảo hiểm.

Nhận định đây là loại tội phạm đường phố, lực lượng Cảnh sát hình sự lập tức triển khai đến hiện trường nhưng nhóm nghi vấn trên đã giải tán. Trước tính chất bất thường này, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, xử lý tận gốc.

Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an dựng được nhóm đối tượng khoảng 7 thanh thiếu niên sử dụng hung khí tham gia giao thông trên đường vào đêm, rạng sáng. Nguy hiểm hơn là nhóm này có hành vi cướp biển kiểm soát xe máy của người đi đường rồi khoe “chiến tích” trên mạng xã hội.

Tang vật của vụ án. Ảnh: L.N.

Đến ngày 28/8, Công an quận đã xác định được danh tính toàn bộ 7 thanh thiếu niên có hành vi cướp tài sản vào rạng sáng 26/8.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, cả nhóm đa phần là “người làng” và một số quen biết nhau qua mạng xã hội hoặc những chuyến đi chơi đêm.

Khoảng 3h ngày 26/8, 7 đối tượng trên đi trên 3 xe máy không mang biển số, tập trung tại khu vực cánh đồng xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ. Cả nhóm bàn bạc, mang theo 1 kiếm, 1 dao với mục đích đi chém, cướp biển kiểm soát của người đi đường để về đăng lên mạng xã hội khoe “chiến tích”.

Ngay sau đó, cả nhóm di chuyển theo đường quốc lộ 6 từ xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ về quận Hà Đông. Đến khu vực địa bàn phường Văn Quán, nhóm đối tượng phát hiện anh Ng.T.M. (SN 2004, ở phường Văn Quán) điều khiển xe máy mang BKS: 29T1-957.XX nên đuổi theo.

Anh M. sợ quá, vứt xe bỏ chạy, thì nhóm này dùng dao, kiếm chém vào phần đuôi xe, cướp tấm nhựa chắn bùn gắn biển số.

Tiếp đó, cả nhóm đi đến khu vực phường Quang Trung, quận Hà Đông rồi chặn đường 1 nam thanh niên, dùng hung khí đe dọa và chặt, cướp được BKS: 29T2-092.XX. Cả nhóm bỏ chạy về khu vực xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, chụp ảnh với 2 biển số xe máy vừa cướp được để đăng lên mạng xã hội Facebook.