tlinh lột đồ làm lu mờ các anh trai

Sau phần trình diễn bùng nổ, Anh trai "say hi" phải chia tay 4 nghệ sĩ là Hải Đăng Doo, Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng và Vũ Thịnh.

Trước khi bước vào giây phút buồn bã nhất mà bất cứ anh trai hay khán giả nào cũng muốn tránh là loại 4 thành viên, Anh trai “say hi” đã có những tiết mục âm nhạc hấp dẫn. Tập thi lên sóng tối 10/8 có 2 phần trình diễn cuối cùng của lượt đấu đầu tiên live stage 3 và tiếp đến là đấu vũ đạo. 2 phần trình đó đến từ đội Anh Tú Voi và Rhyder. Hai tiết mục mang màu sắc hoàn toàn khác nhau nhưng có những tranh luận.

Rhyder tiếp tục tỏa sáng

Với concept tiệm may nhiều màu sắc, ngọt ngào, đáng yêu, đội Anh Tú Voi gồm nam ca sĩ, Vũ Thịnh, Hải Đăng Doo, Captain và khách mời Lyly. Họ mở màn tập 8 bằng ca khúc Người tình của nắng. Ca khúc do Hoàng Dũng sáng tác và đề bài nhạc sĩ này đặt ra cho team Anh Tú là có thay đổi thế nào cũng phải giữ được nội dung cơ bản. Captain thừa nhận anh trải qua chuỗi ngày không nghỉ, thậm chí stress vì đề bài quá khó. Trong khi đó, Anh Tú sốt ruột như "ngồi trên đống lửa".

Khách mời của đội này là Lyly, người vướng tin hẹn hò với Anh Tú Voi suốt thời gian qua. Đây là lợi thế giúp đội Anh Tú nhận được sự chú ý từ khi chưa trình diễn.

Cũng như concept kể trên, Người tình của nắng mang giai điệu vui tươi. Tuy nhiên, tổng thể tiết mục chưa đạt được kỳ vọng của khán giả. Giai điệu của bài hát khá dàn trải, đều đều và thiếu điệp khúc bắt tai cùng đoạn cao trào để đẩy cảm xúc của khán giả.

tlinh nhận nhiều lời khen ngợi khi hỗ trợ các anh trai trong chương trình. Ảnh: NSX.

Chốt lại lượt đấu đầu tiên của live stage 3 là team Rhyder gồm nam rapper, Hùng Huỳnh, Wean Lê, Đức Phúc và khách mời tlinh. Chưa kể đến khách mời tlinh thì bản thân team Rhyder đã là đội mạnh. Ở live stage 2, Rhyder đứng đầu về lượt bình chọn cá nhân. Cộng thêm một trong những rapper nữ đang hot nhất hiện tại như tlinh, đội Rhyder như “hổ mọc thêm cánh”.

I’m Thinking About You của đội Rhyder có giai điệu mạnh mẽ, bắt tai và làm bùng nổ sân khấu. Ca khúc có cấu trúc lạ, mở đầu bằng verse rap của Wean Lê rồi đến line hát của Rhyder, Đức Phúc và chuyển sang hook lôi cuốn từ Wean Lê và rap của Hùng Huỳnh, trước khi trở về phần hát. Sau hook 2, tlinh xuất hiện đầy cuốn hút.

tlinh với lối hát quyến rũ, có chút lả lơi là điểm sáng trong tiết mục, đặc biệt màn lột đồ từ giọng ca Gen Z làm bùng cháy sân khấu. Điểm trừ của tiết mục này là phân đoạn của Wean Lê chuyển sang tlinh hơi bị rời rạc. Ngoài ra, line hát của Đức Phúc bị chói, khó nghe rõ lời.

4 anh trai bị loại

Tạm gác lại phần trình diễn, các đội bước sang đấu vũ đạo. Phần này gồm 3 vòng, đầu tiên là showcase, các đội lần lượt trình diễn tiết mục được biên đạo với sự hỗ trợ tối đa của 4 vũ công, có thể bao gồm thành viên trong đội. Sau mỗi tiết mục, ban giám khảo và 500 khán giả trường quay sẽ chấm điểm. Kết thúc vòng 1, 4 đội có điểm cao nhất bước vào vòng 2.

4 đội sẽ biểu diễn trên nền nhạc mà ê-kíp cung cấp. Sau vòng này, 2 đội có điểm số cao nhất bước vào vòng 3. Ở vòng này, thành viên có thứ hạng cao nhất trong 2 đội sẽ cùng thi đấu trên một nền nhạc. Từ đây, giám khảo cùng khán giả chọn ra đội có điểm số cao nhất. 3 đội đứng đầu trong vòng trình diễn vũ đạo lần lượt được cộng 200, 100 và 50 điểm vào tổng điểm của live stage 3.

Cuối cùng, 2 đội giành chiến thắng để bước vào vòng đấu thứ 3 là HIEUTHUHAI và Quân A.P. Đại diện của 2 đội được cử ra thi đấu là Anh Tú Atus và Ali Hoàng Dương. Sau 3 vòng đấu Dance Battle, đội Quân A.P giành giải nhất được cộng 200 điểm. Đội HIEUTHUHAI giành giải nhì, được cộng 100 điểm. Đội Rhyder hạng 3, được cộng 50 điểm.

Đội HIEUTHUHAI gồm nam rapper, Erik, Anh Tú, Jsol lội ngược dòng nhờ phần đấu vũ đạo. Ảnh: NSX.

Cuối tập 8 là phần công bố thứ hạng trong live stage 3. Đội HIEUTHUHAI gây bất ngờ khi chỉ đứng hạng 4 ở lượt đấu đầu tiên là trình diễn của live stage 3 dù đội anh có những nhân tố hút fan và ca khúc Ngáo ngơ được khán giả yêu thích. Cùng đội HIEUTHUHAI, Erik thừa nhận anh hoài nghi bản thân khi 3 vòng liên tiếp đạt thứ hạng thấp.

Tương tự, Regret của Quân A.P làm bùng nổ sân khấu với vocal mạnh từ các thành viên lẫn khách mời gây sốc khi chỉ đứng hạng 5. Trong khi đó, team Anh Tú đứng hạng 6 là điều không gây bất ngờ. 3 vị trí cao nhất của lượt đấu đầu tiên lần lượt thuộc về Rhyder, Isaac và Dương Domic.

Tuy nhiên, việc cộng thêm điểm đấu vũ đạo đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, ngoại trừ vị trí đầu tiên của team Rhyder. Đồng nghĩa cả đội Rhyder an toàn vào vòng trong. Đội HIEUTHUHAI sau khi cộng điểm đấu vũ đạo vươn từ hạng 4 lên hạng 2. Tương tự, đội Quân A.P vươn lên hạng 3, giúp tất cả thành viên trong đội an toàn vào live stage 4. Ngược lại, đội Isaac từ hạng 2 an toàn đã tụt hạng vì đấu vũ đạo thua và lọt vào vòng nguy hiểm.

4 anh trai có lượt bình chọn cá nhân thấp nhất trong 3 đội nguy hiểm là Hải Đăng Doo, Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng và Vũ Thịnh phải chia tay chương trình.