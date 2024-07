TKV lãi hơn 6.300 tỷ đồng trong năm 2023

Trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giảm 26% so với cùng kỳ xuống còn 6.329 tỷ đồng.

TKV báo lãi ròng đi lùi ở mức 2 con số. Ảnh: PetroTimes.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 đạt 6.329 tỷ đồng , giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 48.818 tỷ đồng , tăng 2.228 tỷ đồng , tương đương 5%.

Tổng nợ phải trả khoảng 65.416 tỷ đồng . Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tương ứng là 1,34 lần. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 4.000 tỷ đồng .

TKV hiện có 2 lô trái phiếu đang lưu hành, gồm mã trái phiếu TKV5Y.2019 phát hành ngày 6/12/2019 (lãi suất phát hành là 9,55%/năm) và TKV_BOND2020 phát hành ngày 25/12/2020 (lãi suất phát hành là 8,2%/năm).

Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm. Mệnh giá phát hành mỗi lô là 2.000 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn của TKV ước đạt 114.234 tỷ đồng .

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, TKV cho biết tập đoàn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong năm 2023. Dẫu vậy, tập đoàn vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra.

Sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu toàn tập đoàn nhờ đó tăng lên 170.000 tỷ đồng . Lợi nhuận dự kiến 6.050 tỷ đồng , tăng 1.050 tỷ đồng so với kế hoạch.

Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29.000 tỷ đồng , tăng 41% so với kế hoạch và là mức cao kỷ lục kể từ khi thành lập.

Đối với khai thác, chế biến khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng gặp trở ngại, ảnh hưởng đến việc cung cấp nguyên liệu ổn định cho các nhà máy alumina tại Tây Nguyên. Mặt khác, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 88.980 tỷ đồng , đạt 51% kế hoạch năm và tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2023.