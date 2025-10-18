'Tình yêu bọ xít' trong đời sống thành thị

Cuốn "Tình yêu bọ xít" xoay quanh những chuyện “yêu đương” ngây ngô, tức cười của các bạn nhỏ học đường khi lần đầu trải nghiệm cảm giác “rung rinh” trước người khác.

Tiếp nối những trang viết trong trẻo, hồn nhiên, dí dỏm của các tác phẩm viết cho thiếu nhi và thiếu niên đã ra mắt trước đó, nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tiếp tục ra mắt cuốn sách thứ tư Tình yêu bọ xít xoay quanh những chuyện “yêu đương” ngây ngô, tức cười của các bạn nhỏ học đường khi chúng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác “rung rinh” trước người khác.

Cuốn sách "Tình yêu bọ xít". Ảnh: Nhã Nam.

Nếu ở cuốn Đu đưa trên ngọn cây bàng (2022), tác giả chọn bối cảnh của những năm thập niên 90, thời kỳ xã hội vừa thoát bao cấp thì đến Tình yêu bọ xít, chị chọn cuộc sống đương đại thành thị làm không gian chính. Nhờ đó, những tình huống trên lớp học, những câu chuyện gia đình giữa cha mẹ - con cái thời hiện đại sẽ thật gần gũi, tạo ra nhiều điểm chạm với người đọc như thể chuyện lớp mình, chuyện nhà mình đang hiện diện ngay trên trang sách.

Câu chuyện “tình yêu” của lũ nhóc học đường được nhà văn soi chiếu và khai thác ở rất nhiều góc độ. Tình yêu bọ xít hấp dẫn còn bởi sự hài hước. Đây vốn là thế mạnh lâu nay của tác giả.

Những câu chuyện trong Tình yêu bọ xít khắc họa nhiều góc cạnh của cuộc sống hiện đại để thấy rằng dù ở thời đại nào, còn thiếu thốn hay đã đủ đầy vật chất thì những đứa trẻ vẫn cần tình yêu thương.

Cuốn sách là bức tranh đầy sắc màu về tình yêu trẻ con trong trẻo và tức cười, về tình bạn, tình thầy trò và tình cảm gia đình.