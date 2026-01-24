Tình trạng ba mẹ con vụ cháy chung cư Ehomes

Vụ cháy căn hộ chung cư Ehomes tại TP.HCM khiến ba mẹ con bị ngạt khói, bỏng nặng; người mẹ hôn mê sâu, hai con nhỏ nguy kịch, phải chuyển viện.

Cận cảnh cháy chung cư Ehome S Phú Hữu ở TP.HCM Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp.

Liên quan vụ cháy xảy ra tại chung cư EhomeS, phường Long Trường, TP.HCM, anh rể của nạn nhân (không sinh sống cùng) cho biết, tối 23/1, chị N.T.L (SN 1994, quê xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) ngủ cùng hai con nhỏ tại căn hộ tầng 5 chung cư thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

“Thời điểm đó, cả ba mẹ con đều ở trong căn hộ. Khi được hàng xóm phát hiện, họ đã bất tỉnh do ngạt khói”, anh rể nạn nhân thông tin.

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng nghi ngưng hô hấp, tuần hoàn. Sau khi được hồi sức tim phổi nâng cao và tim đập trở lại, chị L. được chuyển tiếp đến Bệnh viện CR với chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở do ngạt khói sau cháy, kèm bỏng khoảng 20% diện tích cơ thể. Hai con nhỏ của chị được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản, huyết áp thấp và đang được sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Bệnh nhân bị bỏng độ II–III vùng mặt, cẳng tay và cẳng chân hai bên, đồng thời được theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận 3 nạn nhân vào khoảng 4h sáng ngày 24/1, trong tình trạng nguy kịch do ngạt khói và bỏng.

Cụ thể: Trường hợp thứ nhất là bé L.T.N. (sinh năm 2020, nữ), nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng đùi, cẳng và bàn chân hai bên độ IIA, diện tích bỏng khoảng 20%. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Trường hợp thứ hai là bé L.N.L.Đ. (sinh năm 2017, nữ), trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, kèm bỏng cẳng chân hai bên độ IIA, diện tích khoảng 6%. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi trước khi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trường hợp thứ ba là N.T.L. (sinh năm 1994, nữ), nhập viện trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói. Bệnh nhân bị bỏng cánh - cẳng tay, nửa dưới đùi, cẳng chân hai bên, diện tích bỏng khoảng 19% và được theo dõi bỏng đường hô hấp. Sau khi hồi sinh tim phổi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.