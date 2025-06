Tình tiết mới vụ 2 diễn viên Hàn Quốc lộ ảnh ngoại tình

Hai diễn viên Park Jun Hwi và Woo Jin Young lên tiếng khẳng định không ngoại tình. Họ chỉ cùng nhau ăn tối, chưa có hành động đi quá giới hạn.

Star Today đưa tin, mới đây, diễn viên nhạc kịch Park Jun Hwi và Woo Jin Young lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình. Cả hai khẳng định không có hành vi đi quá giới hạn, đồng thời xin lỗi vì gây hiểu lầm.

Park Jun Hwi chia sẻ từ 5/6, anh đã đọc kỹ từng bài viết và bình luận về bản thân. Anh nhận ra hành động bất cẩn của mình đã gây tổn thương không thể xóa nhòa cho vị hôn thê và gia đình cô. Park Jun Hwi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người thân yêu.

Park Jun Hwi và Woo Jin Young lên tiếng phủ nhận tin đồn ngoại tình. Ảnh: Segye.

Nam diễn viên giải thích từ tháng 4/2024, anh thường ăn tối với đồng nghiệp để chuẩn bị cho các vở nhạc kịch. Vào tháng 5, anh tổ chức bữa ăn muộn tại nhà với các diễn viên. Ngày 4/6, sau buổi diễn, anh cùng Woo Jin Young dùng bữa nhanh tại nhà, trò chuyện rồi tạm biệt nhau. Park Jun Hwi nhấn mạnh cả hai chỉ là đồng nghiệp, không có mối quan hệ ngoài luồng. Anh chịu hoàn toàn trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận mọi chỉ trích mà không trốn tránh. Anh cũng đã xin lỗi vị hôn thê và Woo Jin Young.

Park Jun Hwi cho biết: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra đau đớn cho những người thân yêu của tôi. Kể từ tháng 4/2024, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, tôi thường ăn tối với các đồng nghiệp. Ngày 4/6, sau buổi biểu diễn, Woo Jin Young và tôi nói chuyện cùng nhau. Giống như những lần tụ tập trước đó, chúng tôi chỉ có một bữa ăn nhanh tại nhà tôi, trò chuyện, rồi tạm biệt nhau. Việc tôi dễ dãi cho rằng chuyện đó 'không có gì to tát' rõ ràng là một sai lầm. Vào thời điểm đó, tôi đang mặc quần áo thoải mái (áo sơ mi ngắn tay và quần đùi), trò chuyện với diễn viên Woo Jin Young trong phòng khách trong khi xem một video biểu diễn".

Cùng lúc, cô dâu tương lai của Park Jun Hwi cũng lên tiếng giải thích. Cô cho biết đã đăng tấm hình gây tranh cãi trong lúc rối bời về cảm xúc. Cô khẳng định các mô tả như Park Jun Hwi chỉ mặc đồ lót, ngồi trên giường, ngoại tình là không đúng sự thật. Đó chỉ là hiểu lầm.

Về phía Woo Jin Young, cô cũng lên tiếng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên khẳng định không có hành vi hay mối quan hệ không phù hợp nào với đồng nghiệp. Woo Jin Young nhận lỗi khi đến không gian riêng tư của Park Jun Hwi. Cô giải thích bản thân cho rằng không có hành động đi quá giới hạn với Park Jun Hwi nên không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Woo Jin Young xin lỗi những người bị ảnh hưởng vì hành động bất cẩn của bản thân.

Trước đó, ngày 5/6, bức ảnh Park Jun Hwi mặc đồ lót ngồi cạnh Woo Jin Young được đăng trên mạng xã hội làm dấy lên tranh cãi.

Hình ảnh này bị xóa sau 10 phút nhưng đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Thêm vào đó, ảnh chụp màn hình thiệp mời đám cưới của Park Jun Hwi cùng một người phụ nữ khác và tin nhắn riêng tư giữa anh với Woo Jin Young cũng bị rò rỉ. Điều đó làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên này ngoại tình giữa lúc sắp kết hôn.

Trong một đoạn tin nhắn được công bố, Woo Jin Young hỏi: “Em tắm được không. Có ổn không?”. Park Jun Hwi trả lời: “Đóng cửa lại đi. Anh sẽ tăng âm lượng điện thoại”.

Nhiều người suy đoán vị hôn thê của Park Jun Hwi có thể đứng sau vụ rò rỉ hình ảnh. Người này được cho là đã bắt quả tang chồng sắp cưới ngoại tình, sau đó công khai loạt ảnh.

Show Play Entertainment nhanh chóng thông báo thay thế Park Jun Hwi bằng diễn viên Kang Byun Hoon trong vai Peter và Woo Jin Young bằng Park Do Yeon trong vai Tanya cho vở nhạc kịch Bare: A Pop Opera.

Park Jun Hwi cũng rút khỏi vở nhạc kịch Nijinsky và một dự án khác là Deungdeunggok. Công ty cũng hủy nhiều lịch trình khác của Park Jun Hwi, đồng thời cam kết hoàn tiền vé không tính phí cho khán giả.

Park Jun Hwi sinh năm 1993, là diễn viên nhạc kịch nổi bật tại Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2016 với vở Secretly, Greatly và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như The Goddess is Watching, Fire Sonata, Once Upon a Time in Haeundae, Ludwick: Beethoven the Piano, Brothers Karamazov và Monte Cristo.