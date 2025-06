Kim Soo Hyun bị tịch thu thêm nhiều tài sản

Theo Newdaily, ngôi sao Hallyu Kim Soo Hyun đang đối mặt với loạt vụ kiện từ Cuckoo Holdings Group và các thương hiệu lớn, với tổng số tiền đòi bồi thường lên đến hàng tỷ won.

Cuckoo Electronics, công ty con của Cuckoo Holdings Group khởi kiện Kim Soo Hyun, người từng là đại sứ độc quyền của thương hiệu này trong hơn 10 năm. Ngày 24/4, công ty nộp đơn xin tịch thu 100 triệu won (khoảng 73.500 USD ) từ tài khoản ngân hàng và khoản vay của Kim Soo Hyun. Yêu cầu này được Tòa án Quận Đông Seoul chấp thuận ngày 20/5. Ngày 2/5, Cuckoo Electronics tiếp tục kiện đòi 850 triệu won (khoảng 625.000 USD ) bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng từ scandal của Kim.

Cùng ngày, Cuckoo Electronics phối hợp với Cuckoo Homesys (chuyên cho thuê thiết bị) và Cuckoo International Berhad (chi nhánh Malaysia) đệ đơn kiện chung chống lại Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist, yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ won (khoảng 1,47 triệu USD ). Vụ kiện được chuyển đến Tòa án Dân sự số 22, Tòa án Quận Trung tâm Seoul, trong khi vụ kiện đòi hơn 800 triệu won được xử lý tại Tòa án Dân sự số 7, Tòa án Quận Đông Seoul.

Ngoài ra, ngày 1/5, Cuckoo Homesys nộp đơn xin khấu trừ 50 triệu won từ Gold Medalist, được Tòa án Quận Đông Seoul chấp thuận ngày 27/5. Các hành động pháp lý này xuất phát từ việc Kim Soo Hyun bị cho là gây tổn hại hình ảnh thương hiệu sau cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron.

Bên cạnh Cuckoo Holdings, hai công ty khác cũng khởi kiện Kim Soo Hyun. Một công ty mỹ phẩm (không thuộc Cuckoo Holdings) đòi bồi thường 510 triệu won vào 25/4. Công ty thẩm mỹ y khoa Classys yêu cầu tịch thu 3 tỷ won (khoảng 2,21 triệu USD ) từ ngôi nhà của Kim tại Seongsu-dong, Seoul vào ngày 8/5.

Kim Soo Hyun từng đại diện hơn 15 thương hiệu, nhưng hiện chỉ còn 4 nhãn hàng duy trì hợp đồng. Các thương hiệu như Prada, Dinto, Tous Les Jours và 7-Eleven Đài Loan đã chấm dứt hợp tác. Trong đó, 7-Eleven tuyên bố thiệt hại 6 tỷ won (khoảng 4,3 triệu USD ) và cân nhắc kiện bồi thường.

Scandal xoay quanh Kim Soo Hyun nổ ra từ 10/3. Thời điểm đó, kênh YouTube GaroSero và gia đình Kim Sae Ron cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên khi cô còn vị thành niên (năm 2015). Kim Soo Hyun và công ty Gold Medalist phủ nhận, khẳng định mối quan hệ giữa 2 ngôi sao chỉ kéo dài từ hè 2019 đến thu 2020, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.

Kim khởi kiện gia đình Kim Sae Ron và GaroSero đòi 12 tỷ won (khoảng 8,8 triệu USD ) vì tội phỉ báng, đồng thời tố cáo họ sử dụng tin nhắn KakaoTalk giả mạo và âm thanh AI deepfake. Ngày 9/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul phê chuẩn lệnh tịch thu tạm thời hai căn hộ của CEO Hoverlab GaroSero, trị giá 4 tỷ won.

Kim Soo Hyun đang đối mặt với áp lực tài chính và pháp lý lớn, với tổng số tiền kiện tụng từ các thương hiệu ước tính vượt 10 tỷ won (khoảng 7,3 triệu USD ). Dự án phim Knock-Off trên Disney+ cũng bị đình chỉ vô thời hạn, gây nguy cơ phạt hợp đồng thêm hàng tỷ won.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.