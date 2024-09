Tình thế đảo ngược với Raphinha

“Đội bóng không cần những bản hợp đồng mới”, Raphinha trả lời phóng viên sau chiến thắng 7-0 trước Valladolid trên sân Olímpic Lluís Companys (Barcelona) thuộc vòng 4 La Liga hôm 31/8 (giờ Hà Nội). Trong mùa hè đầy rẫy tin đồn chuyển nhượng, cú hat-trick của Raphinha bất chợt khiến tất cả quên đi những mục tiêu tiềm năng Barcelona nhắm tới như Nico Williams, Luis Diaz và Rafael Leo.

Hết lần này đến lần khác, Raphinha luôn phải sống trong nỗi lo tương lai bất định. Hễ cái tên nào xuất hiện trên mặt báo liên quan đến mục chuyển nhượng và Barcelona, tiền đạo cánh người Brazil luôn được nhắc tới đầu tiên như mảnh ghép sắp phải khăn gói rời đội bóng.

Trong hè 2024, Raphinha cũng từ chối nhiều lời mời gọi từ châu Âu lẫn châu Á. Anh quyết bám trụ tại Catalonia, để khẳng định rằng mình đáng giá từng xu với số tiền 60 triệu euro CLB đã chi ra. Đôi lúc, Raphinha bị đồn đoán trở thành cái gai trong mắt ban lãnh đạo. Do cầu thủ này không chịu rời đi, Barcelona chưa thể dọn dẹp quỹ lương để đón người mới.

Suốt phiên chợ mua sắm vừa qua, có cảm giác câu chuyện xung quah tương lai Raphinha đầy rẫy những điều không chắc chắn. Song, cựu ngôi sao Leeds United bỏ ngoài tai tất cả, thay vào đó anh dồn sức tập luyện, thể hiện sự tận hiến với CLB nhằm nỗ lực thay đổi tình hình.

Khép lại Copa America 2024, Raphinha rút ngắn kỳ nghỉ, hội quân sớm nhất với CLB. Anh có mặt trong thành phần Barcelona thực hiện chuyến du đấu Mỹ. Tiền đạo cánh 27 tuổi làm những gì tốt nhất có thể: gây ấn tượng với tân HLV Hansi Flick và tận dụng tối đa cơ hội có được.

Trước đó, trong năm thứ ba chơi cho Barcelona, Raphinha đối mặt với nhiều câu hỏi lớn. Một trong số đó liên quan đến vai trò của bản thân ở CLB. Sự trỗi dậy của Lamine Yamal khiến Raphinha khó giành được vị trí tiền đạo phải sở trường. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil không quan tâm đến điều đó.

Suốt hè, Raphinha kiên trì tập luyện, để rồi những nỗ lực không ngừng nghỉ được tưởng thưởng xứng đáng. HLV Flick cũng tạo ra quyết định thiên tài khi đẩy Raphinha sang chơi ở cánh trái – một vị trí xa lạ với cầu thủ. Mặc dù đây không phải vị trí sở trường, Raphinha bất ngờ thích nghi rất nhanh, gợi mở cho Barcelona hướng tấn công mới – điều CLB còn thiếu ở những mùa giải trước.

Gặp Valladolid, Raphinha lập hat-trick. Từ đầu mùa, cầu thủ này có thêm 2 pha kiến tạo. Một thông số quá ấn tượng, đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ từ những cules sau khi đội bóng thất bại trong việc chiêu mộ Nico Williams.

Trải qua 4 trận đấu tại La Liga mùa 2024/25, Raphinha đảo ngược tình thế. Anh dẫn đầu những chỉ số thường được dành để làm thước đo đánh giá sự xuất sắc của một tiền đạo. Barcelona giờ cũng xuất hiện tam tấu mới với Robert Lewandowski – người như hồi sinh dưới thời HLV Flick, Lamine Yamal và Raphinha.

Trong ngày Barcelona hủy diệt Valladolid, Lewandowski, Yamal và Raphinha đều để lại dấu ấn. Người ghi bàn, kẻ kiến tạo. Cùng nhau, họ làm tái hiện phiên bản “MSN” (Messi, Suarez, Neymar) từng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu.

Barcelona bay cao tại La Liga với hàng công cũ kỹ. Nói vậy là bởi trong số những tiền đạo của CLB thì không cầu thủ nào sắm vai tân binh. Điều này hoàn toàn trái ngược với Real Madrid – đội bóng có sự phục vụ của Kylian Mbappe lừng danh.

Giữa Barcelona và Real Madrid giờ tồn tại bức tranh với sự tương phản. Một đội thị uy sức mạnh không thể ngăn cản với tam tấu không mới nhưng được nâng cấp lên phiên bản khác chất lượng hơn. Còn đối thủ may mắn sở hữu mảnh ghép tất cả CLB đều thèm muốn nhưng lại chưa hòa nhập được với người cũ (Mbappe, Vinicius Jr và Rodrygo Goes).

Thành tích trên sân của Barcelona và Real Madrid cũng sớm cho thấy khác biệt. Sau 4 trận, Barcelona có 12 điểm. Real Madrid đá ít hơn đại kình địch 1 trận và chỉ mới bỏ túi 5 điểm. Ngay cả khi đánh bại được Real Betis trong trận đấu lúc 2h30 rạng sáng 2/9 (giờ Hà Nội) tại Bernabeu, “Los Blancos” vẫn chưa thể bắt kịp Barcelona.

Đại diện xứ Catalonia khiến tất cả ngỡ ngàng. Raphinha cũng vậy. Màn trình diễn chói sáng thời gian qua của tiền đạo người Brazil mang tới sự lạc quan cho không chỉ CLB mà cả người hâm mộ đội bóng. Những cules giờ có thể mơ về kịch bản đẹp phía trước.

Raphinha chơi hay cũng không chỉ khẳng định giá trị bản thân, mà còn giúp Chủ tịch Laporta và Giám đốc Thể thao, Deco tránh bị bẽ mặt. Hè qua, họ đã không thể đưa Nico Williams về Catalonia. Đó tưởng chừng như là thất bại nặng nề, tuy nhiên Raphinha bỗng hồi sinh phong độ đã làm thay đổi tình hình.

