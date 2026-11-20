Camera trong nhà hiện nay có nhiều tính năng giám sát thông minh, nổi bật là khả năng phát hiện chuyển động và quan sát ban đêm có màu.

Camera trong nhà có đủ tính năng giám sát cơ bản như xoay quét, đàm thoại 2 chiều và lưu trữ video. Phát hiện chuyển động bằng AI cùng chế độ ban đêm có màu là 2 tính năng đáng chú ý với gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Người mua nên đối chiếu độ phân giải và tầm nhìn ban đêm với diện tích phòng trước khi chọn.

Quan sát và lưu giữ hình ảnh

Phần lớn camera lắp trong nhà hiện nay kết nối qua Wi-Fi và được điều khiển bằng ứng dụng của hãng trên điện thoại. 4 tính năng quan sát và lưu trữ sau có mặt trên nhiều mẫu ở các tầm giá, khác nhau chủ yếu ở góc xoay và độ phân giải.

Xoay quét 360 độ: Nhiều mẫu quay ngang khoảng 350-360 độ và nghiêng dọc trên 50 độ, giúp một camera bao quát gần trọn căn phòng.

Độ phân giải từ 2K đến 4K: Mẫu phổ biến ghi hình ở mức 3 MP đến 8 MP, đủ để người dùng phóng to khung hình khi cần xem kỹ một góc phòng.

Phần lớn camera lắp trong nhà hiện nay kết nối qua Wi-Fi và điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại.

Đàm thoại hai chiều: Micro và loa tích hợp cho phép người dùng trò chuyện với trẻ nhỏ hay người lớn tuổi ở nhà qua ứng dụng trên điện thoại.

Lưu trữ thẻ nhớ và đám mây: Nhiều mẫu hỗ trợ thẻ nhớ microSD đến 512 GB và dịch vụ lưu trữ đám mây để người dùng xem lại video khi cần đối chiếu sự việc.

Phát hiện chuyển động, nhận diện người bằng AI

Tính năng phát hiện chuyển động giúp camera trong nhà gửi thông báo về điện thoại ngay khi khung hình có thay đổi, nhờ đó người dùng không cần mở ứng dụng xem liên tục. Một số mẫu dùng AI nhận diện hình dáng người để phân biệt người với chuyển động khác và hạn chế báo động sai.

Bên cạnh nhận diện người, một số camera còn nhận biết thú cưng như chó, mèo hoặc tiếng khóc của trẻ nhỏ để gửi cảnh báo riêng. Nếu nhà có trẻ sơ sinh, người dùng nên ưu tiên mẫu phát hiện tiếng khóc để kịp dỗ bé khi đang ở phòng khác.

Với tính năng theo dõi chuyển động, camera tự xoay ống kính bám theo đối tượng và tự thu phóng khung hình ở một số mẫu. Nhờ đó, video ghi lại giữ được người hoặc vật nuôi ở giữa khung hình thay vì để đối tượng đi ra khỏi góc quan sát.

Quan sát ban đêm bằng hồng ngoại và chế độ có màu

Camera trong nhà vẫn ghi hình được khi phòng đã tắt đèn nhờ đèn hồng ngoại tích hợp, với tầm nhìn ban đêm khoảng 10-12 m ở nhiều mẫu. Bộ lọc hồng ngoại trên một số mẫu tự chuyển giữa chế độ ngày và đêm theo ánh sáng xung quanh, nên người dùng không cần cài đặt lại mỗi tối.

Camera trong nhà vẫn ghi hình được khi phòng tắt đèn.

Chế độ ban đêm có màu giúp camera giữ lại màu sắc của quần áo, đồ vật khi trời tối, nhờ đó người dùng dễ phân biệt người thân với người lạ. Để ghi hình có màu trong bóng tối, một số mẫu dùng đèn chiếu sáng tích hợp và ống kính khẩu độ lớn như f/1.6 để thu thêm ánh sáng.

Tầm nhìn ở chế độ có màu có thể ngắn hơn chế độ hồng ngoại, một số mẫu chỉ quan sát có màu khoảng 5 m so với 10 m ở chế độ hồng ngoại. Nếu cần quan sát phòng khách rộng vào ban đêm, người dùng nên đặt camera gần khu vực cần theo dõi.

Địa chỉ uy tín mua camera trong nhà

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Camera trong nhà hiện tại có nhiều tầm giá để khách hàng lựa chọn.

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