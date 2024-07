Người Việt quan tâm camera an ninh khi đầu tư nhà thông minh

Camera an ninh là sản phẩm được nhiều người Việt chọn mua và thường xuyên sử dụng khi đầu tư xây dựng một ngôi nhà thông minh.

Nhà thông minh cho phép người sử dụng kiểm soát và điều khiển từ xa, mang đến sự an toàn, tiện lợi. An toàn cũng là tiêu chí được nhiều người dùng Việt đặt lên hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm cho ngôi nhà an ninh thông minh của mình.

Nhà nhà lắp camera an ninh

Nhằm nắm bắt tình hình an ninh cho ngôi nhà và chủ động bảo vệ thành viên trong gia đình, anh Thanh Tùng (quận Phú Nhuận, TP.HCM) tìm mua vài chiếc camera an ninh để gắn ở nhiều khu vực: Trước cửa nhà, phòng khách, nhà bếp, sân thượng.

Bên cạnh yếu tố an toàn, anh Tùng đánh giá cao sự tiện lợi, khả năng giám sát từ xa mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng di động. Đồng thời, anh cũng quan tâm tới tính năng cảnh báo thông minh nhờ công nghệ AI, giúp cập nhật tức thời khi có xâm nhập trái phép hay các nguy cơ hỏa hoạn.

Camera an ninh đang được người Việt chọn mua và sử dụng nhiều. Ảnh: FPT Telecom.

Theo nghiên cứu về xu hướng nhà thông minh do Công ty nghiên cứu Q&Me thực hiện vào tháng 5, camera an ninh (nhất là loại có thể điều khiển qua ứng dụng điện thoại) là sản phẩm được chọn nhiều nhất khi người Việt lắp đặt giải pháp nhà thông minh. Loại thiết bị phổ biến thứ 2 là truyền hình thông minh và thứ 3 là đèn thông minh. Các sản phẩm tiếp theo có thể kể đến như: Công tắc thông minh, ổ cắm thông minh, báo khói, cảm biến cửa, cảm biến chuyển động…

Camera thông minh được nhiều người lựa chọn sử dụng. Nguồn thống kê: Q&Me.

An toàn bảo mật được ưu tiên hàng đầu

Theo thống kê của B&Company năm 2021, hơn 95% số camera giám sát được sử dụng tại Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Các thiết bị này đều có giao thức, mã kết nối trong phần mềm để trao đổi thông tin với máy chủ tại nước ngoài. Đây là nguy cơ thiết bị bị cài cắm mã độc và phần mềm gián điệp gây mất an toàn, an ninh thông tin.

Trước thực trạng báo động này, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm tới sản phẩm camera giúp ngăn chặn xâm nhập trái phép và bảo vệ thông tin quan trọng, sự riêng tư cho gia đình. Kết quả báo cáo của Q&Me cho thấy an toàn bảo mật là yếu tố được ưu tiên hàng đầu với tỷ lệ bình chọn 66,6%.

Tháng 5, Bộ Thông tin - Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí về an toàn thông tin cho camera giám sát với các khuyến nghị sử dụng sản phẩm camera của nhà cung cấp có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

Theo dữ liệu báo cáo Q&Me cho thấy đặc điểm, tính năng camera an ninh được yêu thích. Nguồn thống kê: Q&Me.

Theo dữ liệu Q&Me công bố, sau tiêu chí về an toàn bảo mật, người dùng cũng quan tâm nhiều đến độ phân giải và chất lượng hình ảnh (64,2%); góc quan sát rộng và khả năng xoay, nghiêng (55,6%); cài đặt và quản lý dễ dàng qua ứng dụng di động (47,4%); tính năng âm thanh 2 chiều (38,4%)…

Thống kê lựa chọn của người tiêu dùng từ Q&Me cho thấy FPT Camera dẫn đầu top 5 thương hiệu cloud camera được tin dùng nhất với 46,6% người tin dùng. Đồng thời FPT Camera cũng được đánh giá cao nhất về an toàn, bảo mật với 25,2% số phiếu trong số 5 thương hiệu được khảo sát.

Thống kê top 5 nhãn hiệu cloud camera được tin dùng. Nguồn thống kê: Q&Me.

Sản phẩm camera an ninh của FPT được người tiêu dùng tin tưởng nhờ khả năng cung cấp dịch vụ cloud an toàn, bảo mật với hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; thiết bị phần cứng do FPT thiết kế và sản xuất tại Việt Nam; toàn bộ phần mềm đều được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư FPT. Đồng thời, dữ liệu lưu trữ được mã hóa trước khi truyền đi và xác thực bảo mật 2 lớp, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng. Nhờ đó, FPT Camera đáp ứng Bộ tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho camera giám sát do Bộ Thông tin - Truyền thông ban hành.

Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc FPT Camera - chia sẻ: “Bên cạnh an toàn, bảo mật dữ liệu, các tính năng thông minh ứng dụng AI ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhà thông minh trở nên phổ biến. Camera lúc này không chỉ giúp người dùng giám sát từ xa, nhận cảnh báo khi có sự kiện mà còn được tích hợp trong các ngữ cảnh nhà thông minh. Ví dụ, camera có thể kích hoạt hệ thống báo động, bật đèn, còi hú… khi phát hiện người lạ xâm nhập. Thực tế, rất nhiều khách hàng của FPT camera đang sử dụng các tính năng AI phục vụ nhu cầu giám sát nâng cao như nhận diện khuôn mặt, cảnh báo xâm nhập trái phép, phát hiện người té ngã…”.

Thị trường camera tại Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khu vực với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm ước đạt 8,6% giai đoạn 2020-2026, theo B&Company. Thế nhưng thực tế, hơn 90% thị phần camera tại Việt Nam là camera xuất xứ nước ngoài. Trong số đó, nhiều camera không đảm bảo tính bảo mật thông tin và chất lượng dịch vụ không tốt. Do đó, việc lựa chọn nhà cung cấp và thương hiệu camera, giải pháp an ninh uy tín, đặc biệt thương hiệu trong nước sẽ giúp người dùng yên tâm về bảo mật cũng như nhận được chính sách dịch vụ tối ưu.