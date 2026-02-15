Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin vui về thu nhập của giáo viên

  • Chủ nhật, 15/2/2026 14:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nghị quyết số 248/2025/QH15 quy định mức thu nhập tăng thêm của nhà giáo từ tháng 1/2026.

Nghị quyết 248/2025/QH15 quy định về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026

Nam Vũ / Sức Khỏe & Đời Sống

