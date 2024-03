Tin siêu sao bóng chày kết hôn khiến cả nước Nhật 'rung chuyển'

Hôm 28/2, siêu sao bóng chày Shohei Ohtani, người từng được mệnh danh là chàng trai độc thân quyến rũ nhất nước Nhật, thông báo đã kết hôn.

Trên trang cá nhân 8 triệu người theo dõi, Ohtani cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình trong “chương mới” của sự nghiệp và nói rằng anh đã kết hôn với một người “rất đặc biệt”.

Một ngày sau đó, Ohtani có mặt trong buổi gặp phóng viên để chia sẻ thêm về tin tức đặc biệt này. "Tôi cảm thấy không thoải mái khi nói về thời điểm chính xác mình đã kết hôn. Vợ tôi là một người Nhật Bản bình thường", anh nói.

"Thế là hết!"

Các tờ báo lớn của Nhật Bản đều đưa tin Ohtani lấy vợ. 2-3 trong số 5 tin tức nổi bật, được truy cập nhiều nhất trong 4 ngày tiếp theo trên The Japan Times đều nói về siêu sao 29 tuổi.

Trong bài viết Ohtani is taken. It’s enough to make you cry., tờ báo nói rằng cả nước Nhật chấn động trước tin kết hôn của Ohtani. "Một người đã đăng bức ảnh selfie tại nơi làm việc với chú thích 'Ohtani đã kết hôn - thế là hết'", tác giả viết.

Đây là phản ứng chung của cả những người đam mê bóng chày lẫn những người hâm mộ khuôn mặt dễ thương, dáng người cao lớn và tính cách vụng về một cách quyến rũ của Ohtani. Giống như một thần tượng nhạc pop, việc Ohtani rời bỏ thị trường hẹn hò đã đập tan ảo mộng của hàng triệu fan trên toàn cầu.

Một trong những bình luận hàng đầu dưới bài đăng thông báo của Ohtani, có hơn 10.000 lượt thích, là câu đơn giản: "Cuộc đời tôi đã kết thúc". Một người khác viết: "Gửi tới những người vừa tan tát trái tim, hãy mạnh mẽ lên! Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục thở".

Những cụm từ liên quan đến cuộc hôn nhân của Ohtani - chẳng hạn như “Ohtani-san”, “thông báo kết hôn”, “người phụ nữ Nhật Bản” và “Dekopin (tên thú cưng của Ohtani)” - nhanh chóng thống trị mạng xã hội X ở Nhật Bản.

Thuật ngữ "Shitsuren kyuuka" (nghỉ phép đau lòng) cũng thành xu hướng khi nhiều người nói rằng họ muốn nghỉ làm sau khi nghe tin Ohtani lấy vợ.

Thời điểm tốt nhất

Những đồn đoán xung quanh cuộc sống lãng mạn của người từng hai lần đoạt MVP liên tục xuất hiện trong nhiều năm qua. Những người theo dõi Ohtani từng tin rằng anh hẹn hò với chị gái của đồng đội Lars Nootbaar. Một số người khác cố gắng ghép đôi anh với cựu vận động viên bóng chuyền Nhật Bản Maiko Kano.

Mặc dù luôn trong tầm ngắm, Ohtani đặc biệt kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khi thông báo kết hôn, siêu sao 29 tuổi cũng hoàn toàn ý thức được sự tò mò của công chúng.

"Tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt vì nó diễn ra trước mùa giải. Tôi thực sự không muốn có bất kỳ sự xao lãng nào khi mùa giải bắt đầu. Tôi đã muốn thông báo điều đó sớm hơn, nhưng có một số vấn đề về thủ tục giấy tờ đã làm trì hoãn toàn bộ quá trình", anh nói hôm 29/2.

Ohtani khẳng định hôn nhân sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. "Cô ấy rất hiểu nghề của tôi và sẵn sàng đến bất cứ nơi nào tôi muốn chơi, và cuối cùng đó là quyết định của tôi".

Khi định kiến rằng các cầu thủ bóng chày thường phải lòng các phóng viên truyền hình vẫn còn phổ biến ở Nhật, Ohtani nhiều lần nhấn mạnh vợ anh không phải người của công chúng. Cả hai hẹn hò khoảng 3-4 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Vị thế của Otani ở môn bóng chày tương đương Messi trong bóng đá. Vận động viên này là siêu sao số 1 thế giới hiện tại và đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Otani nằm trong top 5 thế giới ở mọi vai trò trên sân. Nếu tính riêng các cầu thủ ở vị trí đánh bóng, anh là số 1. Trang chủ MLB - giải bóng chày nhà nghề của Mỹ - ví Otani là tổng hợp của 2 siêu sao là Freddie Freeman ở vị trí bắt bóng và Carlos Rodon ở vị trí ném bóng.

Shohei Ohtani là một trong những vận động viên có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của xứ sở mặt trời mọc. Anh cùng đội tuyển quốc gia Nhật Bản vô địch World Cup bóng chày 2023, đồng thời giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Otani, đang chơi cho Los Angeles Dodgers, cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất MLB.