Tin mừng với người thích ăn nhiều tỏi

Tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ huyết áp, cải thiện đường huyết, bảo vệ sức khỏe đường ruột là những lợi ích của tỏi giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Mặc dù hơi khó ăn, tỏi có nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe. Ảnh: News-Medical.

Tỏi là loại gia vị phổ biến trong nhiều nền ẩm thực văn hóa và đã được sử dụng như loại thuốc thảo dược trong nhiều thế kỷ. Lợi ích của tỏi không chỉ là tăng thêm hương vị mà còn bổ sung dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Theo Eating Well, viêm mạn tính có thể gây hại cho hệ miễn dịch bằng cách làm giảm số lượng bạch cầu. Theo bài đánh giá năm 2021 trên tạp chí Clinical and Translational Research, tỏi giúp giảm viêm toàn thân và phục hồi số lượng bạch cầu. Điều này phần lớn là nhờ allicin, hợp chất chứa lưu huỳnh có trong các loại hành như hành tây, hẹ và tỏi.

Trong khi đó, nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Trends in Food Science & Technology cho thấy tỏi có thể có tác dụng kháng virus nhờ các hợp chất organosulfur. Các nhà nghiên cứu cho thấy tỏi giúp ngăn chặn virus xâm nhập và nhân lên trong tế bào.

Tỏi có thể làm giảm mức cholesterol

Kiểm soát mức cholesterol rất quan trọng vì cholesterol cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Bài đánh giá năm 2024 trên tạp chí Health, Population and Nutrition cho thấy có rất nhiều bằng chứng ủng hộ ý kiến ​​cho rằng tỏi cải thiện mức cholesterol, đặc biệt là ở người lớn trên 50 tuổi. Bài đánh giá khác năm 2024 trên tạp chí Nutrients cho thấy tỏi có thể cải thiện tổng lượng cholesterol, cholesterol LDL ("xấu") và cholesterol HDL ("tốt").

Hỗ trợ huyết áp

Tỏi với khả năng tăng cường sức khỏe miễn dịch, làm giảm mức cholesterol, cũng có thể làm giảm huyết áp. Điều này là do đặc tính chống oxy hóa phong phú của tỏi có tác dụng hạ huyết áp thông qua nhiều con đường ở cấp độ tế bào.

Nghiên cứu năm 2024 trên Prostaglandins & Other Lipid Mediators phát hiện những người bị huyết áp cao dùng hơn 1200 mg chiết xuất tỏi già mỗi ngày đã làm giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu (chỉ số huyết áp cao nhất) và huyết áp tâm trương (chỉ số huyết áp thấp nhất).

Chiết xuất từ tỏi có khả năng tăng cường sức khỏe miễn dịch, làm giảm mức cholesterol, làm giảm huyết áp. Ảnh: Freepik.

Có thể cải thiện lượng đường trong máu

Bài đánh giá được đề cập ở trên trên tạp chí Nutrients cũng tìm thấy bằng chứng ủng hộ việc tỏi không chỉ cải thiện mức cholesterol mà còn cải thiện cả lượng đường huyết lúc đói và HbA1c. Tương tự, nghiên cứu đánh giá năm 2023 trên tạp chí Y học Trung Quốc cũng chỉ ra tỏi có thể làm giảm lượng đường huyết lúc đói.

Nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Diabetology & Metabolic Syndrome cho thấy chiết xuất tỏi già giúp ổn định lượng đường trong máu bằng cách tác động trực tiếp lên các tế bào beta trong tuyến tụy. Các tế bào beta chịu trách nhiệm sản xuất insulin - hormone kiểm soát lượng glucose (đường) trong máu.

Có thể cải thiện sức khỏe đường ruột

Hệ vi sinh vật đường ruột bao gồm rất nhiều vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn có lợi - thường được gọi là men vi sinh - và vi khuẩn có hại. Bạn cần sự cân bằng lành mạnh giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại trong đường ruột. Tỏi là prebiotic - thức ăn cho vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Bằng chứng cho thấy tỏi có thể đóng vai trò giúp hệ vi sinh vật đường ruột phát triển mạnh. Theo bài đánh giá và phân tích tổng hợp năm 2020 trên tạp chí Experimental and Therapetic Medicine, việc bổ sung chiết xuất tỏi trong 3 tháng đã giúp hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng và khỏe mạnh hơn.

Các lợi ích tiềm năng khác của tỏi

Tỏi cũng là nguồn chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm trong cơ thể. Ví dụ, có bằng chứng cho thấy chất chống oxy hóa trong chiết xuất tỏi ủ lâu năm có thể làm giảm tình trạng viêm thần kinh, hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh theo tuổi tác, theo nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Experimental and Therapeutic Medicine.

Trong khi đó, bài đánh giá năm 2024 trên tạp chí Frontiers in Immunology cho thấy các hợp chất hoạt tính sinh học của tỏi - bao gồm chất chống oxy hóa - có thể là lý do mang lại lợi ích sức khỏe. Những lợi ích này bao gồm bảo vệ chống lại ung thư, tiểu đường, viêm nhiễm, bệnh tim và nhiễm trùng.