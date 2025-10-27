Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin mới vụ sập móng nhà khiến hai cha con tử vong tại Đắk Lắk

  • Thứ hai, 27/10/2025 06:15 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu địa phương và người dân hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân và xây dựng lại nhà ở bảo đảm trong vụ sập móng nhà tại xã Yang Mao.

Ngày 26/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sập móng nhà khi đang xây dựng ở buôn Mnang Tar, xã Yang Mao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sập móng nhà khi đang xây dựng.

Phó chủ tịch Trương Công Thái đại diện lãnh đạo tỉnh hỗ trợ gia đình tổng cộng 35 triệu đồng và yêu cầu chính quyền địa phương, người dân giúp đỡ gia đình lo mai táng cho các nạn nhân, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở bảo đảm an toàn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 11h ngày 25/10, gia đình bà Trần Thị Huệ (SN 1969, trú buôn Mnang Tar) đang đào móng xây nhà thì phần móng cao bị sạt lở, đổ sang nhà ông Y Ôi K. (SN 1981) khiến căn nhà ông K. bị sập.

Căn nhà bị sập khiến ông Y Ôi K. và con gái là H Hồng N. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Ba người khác trong nhà gồm Y Hiếu Niê (SN 2020), H Huệ Niê (SN 2003) và Y Minh Niê (SN 1996) bị thương.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Nhận tin báo, Công an xã Yang Mao phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa, bảo vệ khu vực xảy ra sự cố.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau sự việc thương tâm, chính quyền xã Yang Mao cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Nguyễn Gia/VTC News

