Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 29/11 có nơi trên 50 mm, như: Trà Giáp (TP Đà Nẵng): 51.2 mm; Ba Nam (Quảng Ngãi): 116.8 mm; Lưu vực Suối Ngã Hai HCN Mỹ Lâm (Đắk Lắk): 54.4mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường đô thị khu vực Nha Trang bị ngập cục bộ. Ảnh: Phùng Quang.

Từ chiều tối 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/11 ở phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.