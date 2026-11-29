Từ nhà hát người Hoa dựng sơ sài bên bến Napoléon đến nhà hát thành phố khánh thành năm 1900, tư liệu lưu trữ ghi lại quá trình xây dựng không gian biểu diễn ở Sài Gòn.

Ảnh chụp Nhà hát TP.HCM vào thế kỷ 20. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.

Nhà hát đầu tiên ở Sài Gòn là nhà hát của người Hoa, được dựng sơ sài trên bến Napoléon, ở góc con kinh mà hiện là đại lộ de la Somme, gần vị trí cột Tín hiệu.

Theo như Le Courrier de Saigon ngày 04/02/1865 mô tả, thì các buổi biểu diễn được mọi người ca tụng như sau: “Chúng tôi không chỉ khen ý tưởng tài tình, qua việc giới thiệu một thú tiêu khiển thông minh và sống động như của nhà hát vào những thú vui chơi giải trí của Sài Gòn, điều này sẽ giúp tăng cường mối liên kết của xã hội Pháp và mang đến cho nó một hình ảnh sống động và một cuộc sống mà nó thường thiếu”.

Chính vì vậy, người Hoa ở Sài Gòn đã đề xuất chính quyền thuộc địa nhượng đất để xây nhà hát, dự kiến là một ngôi nhà bằng rơm nằm ở góc đường Dayot và đường Pellerin. Đây là một đề xuất đáp ứng mong đợi của người Pháp, và Đô đốc lúc đó đã đưa ra một số tuyên bố hỗ trợ và một số điều kiện cho phép sử dụng nhà hát, không chỉ dành cho các đoàn hát của Trung Quốc và còn cho các đoàn nhạc kịch của Âu châu muốn đến biểu diễn ở Sài Gòn.

Chính vì vậy, một văn bản được ký ngày 22/10/1866, giữa ông Pierre Lorin Guiraud, người đứng đầu văn phòng thành phố và Sien Pen-Hop, người đứng đầu hội Quảng Đông để ấn định các điều khoản chuyển nhượng, cụ thể (1):

“Điều IV. Tòa nhà này dành cho các buổi biểu diễn sân khấu, sẽ được xây bằng gạch và lợp ngói. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi việc xây dựng này hoàn thành, các bên nhận nhượng quyền có thể dựng một nhà hát tạm bằng chòi rơm, thời gian không quá sáu tháng kể từ ngày thông báo quyết định này; khi hết thời hạn, rạp hát tạm thời sẽ đóng cửa.

Điều V. Sự sắp xếp bên trong của tòa nhà được dự định dùng làm nhà hát sẽ được thực hiện sao cho các tòa nhà cũng có thể được sử dụng cho các buổi biểu diễn của các diễn viên Trung Quốc và của các diễn viên châu Âu.

Điều VII. Các bên nhượng quyền cam kết, trong trường hợp một đoàn biểu diễn của châu Âu yêu cầu, cung cấp chỗ trống cho họ để đổi lại một khoản bồi thường công bằng giữa các bên liên quan, với sự hỗ trợ của trọng tài của cơ quan quản lý trong trường hợp có khó khăn.

Điều VIII. Trong trường hợp cơ quan quản lý cho rằng thích hợp để sử dụng căn phòng vào dịp lễ hoặc bất kỳ dịp trọng thể nào, việc sử dụng miễn phí sẽ được dành cho đoàn biểu diễn trong tám ngày mỗi năm. Ngoài việc ấn định này, một khoản bồi thường sẽ do các bên chuyển nhượng thương lượng”.

Theo phiên họp ngày 08/3/1883, thì Hội đồng thành phố đã kiến nghị tổ chức xổ số để quyên góp tiền xây dựng nhà hát. Nội dung bản kiến nghị được Ủy viên Hội đồng phát biểu tại cuộc họp như sau:

“Xét rằng cần thiết mở một nhà hát thích hợp tại Sài Gòn và việc không đủ ngân sách để thực hiện việc xây dựng;

Đề nghị Hội đồng xin phép chính quyền địa phương mở một cuộc xổ số để thực hiện công trình này.

Trong tòa nhà này, sẽ làm một hoặc nhiều phòng để làm phòng họp cho các ủy ban và các tổ chức khác nhau và một số ban ngành không đủ ngân sách để thực hiện việc xây dựng;

Đề nghị Hội đồng xin phép chính quyền địa phương mở một cuộc xổ số để thực hiện công trình này.

Trong tòa nhà này, sẽ làm một hoặc nhiều phòng để làm phòng họp cho các ủy ban và các tổ chức khác nhau và một chỗ dành cho phòng họp cộng đồng...

Một hội đồng sẽ được bầu ra để nghiên cứu các phương án và cách thức thực hiện” (2).

Trong phiên họp ngày 04/12/1893, Hội đồng thành phố được đề nghị bỏ phiếu thông qua việc xây dựng nhà hát mới. Địa điểm được chọn là ở đại lộ Bonard, đoạn nằm giữa Tòa Đốc lý và nhà hát cũ. Ở trên vị trí hai tòa nhà này, có các vườn hoa nằm giữa hai con đường rộng nối đường Catinat với đường Nationale (hiện là đường Paul Blanchy).

Nhà hát mới của thành phố được nhà thầu và kiến trúc sư Felix Olivier, Ernest Guichard và Eugene Ferret xây dựng, với mặt tiền của nhà hát giống điện Petit Palais ở Paris. Nhà hát được khánh thành vào ngày 17/01/1900.

(1) Jean Bouchot (1927), La naissance et les premières années de Saigon, Editions Albert Portail, Saigon, tr. 69.

(2) Registre de délibérations, 1917, tr. 229, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.