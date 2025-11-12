Tin cuối cùng về bão Fung-Wong

Chiều 12/11, bão số 14 đã đi ra ngoài Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 14. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm

Không khí lạnh khiến bầu trời Hà Nội khoác lên mình màu xám nhạt đặc trưng của mùa đông. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp. Như vậy, bão số 14 không còn khả năng quay trở lại Biển Đông.

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các đêm từ 12-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 12 và ngày 13/11

- Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

- Đông Bắc Bộ thời tiết tương tự: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất dao động 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C; cao nhất phổ biến 25-28 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Thủ đô Hà Nội thời tiết duy trì trạng thái khô ráo, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-20 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.