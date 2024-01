Tin cục đá có tính năng huỷ diệt sắt, 2 vợ chồng bị lừa hơn 2 tỷ đồng

Dựng lên màn kịch cục đá có tính năng huỷ diệt kim loại, nhóm người đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của cặp vợ chồng ở Hà Nội.

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã bắt giữ Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hiệp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trịnh Thị Chi về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm người lừa bán cục đá trị giá hơn 306 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 26/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn tố giác của vợ chồng ông P.T.N. và bà P.T.M. (SN 1975, cùng trú huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về việc bị nhóm khoảng 5 người lừa đảo, chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng .

Theo tố cáo, nhóm người này lên kịch bản, quảng cáo cục đá bảo vật có tính năng hủy diệt sắt để gạ ông N. mua rồi chiếm đoạt tiền.

Cục đá được nhóm người phù phép có tính năng huỷ diệt kim loại với giá hơn 306 tỷ đồng .

Ông P.T.N. cho biết được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Nguyễn Quốc Hải (tên thật là Võ Quang Trực, SN 1966, nơi đăng ký thường trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại.

Khi vào nhà Hải, ông N. được Hải giới thiệu với bà Kim Sa Ni (tên thật là Nguyễn Thị Hiệp, giả mẹ của Hải) và cô Ba (tên thật là Trần Thị Hạnh, SN 1969, giả em gái Hải).

Hải nói với ông N. là cục đá có tính năng hủy diệt sắt là bảo vật gia bảo của gia đình có trị giá 306 tỷ đồng . Tại đây, Hải với ông N., nếu giúp Hải bán được cục đá này đúng giá 306 tỷ đồng thì sẽ được hưởng 4% tong tổng số tiền bán. Đồng thời, Hải sẽ vận chuyển cục đá ra ngoài Hà Nội để giao cho ông N. bảo quản.

Nếu ông N. muốn giữ cục đá thì phải đưa cho Hải số tiền 3 tỷ đồng để làm tin. Trong trường hợp nếu ông N. không bán được thì Hải sẽ trả lại 80% số tiền ông N. đã đưa cho Hải trước đó.

Trưa 24/12, ông N. cùng vợ đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM gặp Hải để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá. Sau đó, Hải hẹn gặp vợ chồng ông N. và Nguyễn Thị Tuyết Lan tại quán cà phê để nói chuyện, thống nhất là Hải sẽ bán cục đá cho ông N. với giá 2,1 tỷ đồng .

Để tạo niềm tin, Lan thoả thuận với ông N. chuẩn bị số tiền 1,6 tỷ đồng và Lan góp thêm 440 triệu đồng mang đến nhà của Hải để thực hiện quy trình hợp đồng mua bán, vận chuyển viên đá quý về Hà Nội.

Khi đi đến huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cô Ba liên tục kêu tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng địa bàn rộng, trời tối, cô Ba nhanh chóng tẩu thoát. Ông N. gọi điện cho Hải nhưng không liên lạc được, lúc này vợ chồng ông N. mới biết bị Hải lừa đảo nên đã yêu cầu tài xế quay xe lại Đồng Nai để tố cáo.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Quang Trực là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Võ Quang Trực tại nhà riêng ở phường Tam Phước, TP Biên Hoà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trực, công an thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu, vật chứng liên quan vụ án.

Mở rộng điều tra, công an lần lượt bắt thêm 4 người có liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hiệp (SN 1940, ở phường Hóa An, TP Biên Hòa; sử dụng tên giả là Kim Sa Ni); Trịnh Thị Chi (SN 1979, đăng ký thường trú tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; nơi ở hiện nay tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa); Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1974, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Nguyễn Công Hậu (con ruột Nguyễn Thị Tuyết Lan, SN 2000).