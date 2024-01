Bắt nhóm ‘sugar baby’ cướp tài sản của ‘sugar daddy’ dỏm ở TP.HCM

Hay tin bạn bị “sugar daddy” lừa quan hệ tình dục nhưng không chu cấp tiền, Doanh và 2 cô gái lên kế hoạch dụ nạn nhân vào khách sạn, dùng roi điện chích để cướp tiền, điện thoại.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (25 tuổi, ngụ quận 12), Lê Quốc Doanh (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Đình K.A (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhi (bên trái) và Doanh tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.N.

Theo điều tra ban đầu, Nhi và K.A sinh sống bằng nghề làm người mẫu khỏa thân và cặp kè với người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền.

Cuối năm 2023, Doanh được người quen là chị N.A (21 tuổi, quê Đắk Lắk) kể về việc bị một “sugar daddy" tên T.C lừa quan hệ tình dục nhưng không chu cấp tiền hàng tháng.

Mới đây, Doanh kể lại sự việc cho bạn là Nhi, K.A. Nghe qua câu chuyện, Nhi và K.A nhận ra ông T.C lừa bạn của Doanh là người đang bị cộng đồng mạng “bóc phốt” vì chuyên dụ dỗ các cô gái là “sugar baby” để quan hệ tình dục và không chu cấp tiền như đã hứa hẹn.

Sau đó, nhóm của Doanh lên kế hoạch “trả thù” cho các cô gái bị ông T.C lừa và phân công cho K.A vào nhóm kín “Sugar Baby Sài Gòn” để nhắn tin, mồi chài, dụ nạn nhân đến khách sạn trên đường đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình) để ra tay.

Tối 3/1, K.A dụ ông T.C lên khách sạn trên để ân ái. Nhận phòng xong, K.A yêu cầu ông T.C vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ. Lúc này, Doanh và Nhi từ một căn phòng khác lẻn vào, trốn vào trong tủ quần áo.

Lúc ông T.C mở cửa nhà vệ sinh lên giường nằm thì nhóm của Doanh xông ra, đấm, đánh túi bụi và dùng roi điện chích vào người nạn nhân, đồng thời quay phim lại để đăng trên mạng. Ngoài ra, nhóm của Doanh yêu cầu ông T.C đưa 15 triệu đồng tiền phí quan hệ với 2 cô gái trước đó và K.A.

Tuy nhiên, ông T.C nói chỉ có 1,5 triệu đồng trong tài khoản. Do không tin, Nhi yêu cầu “sugar daddy" mở tài khoản để kiểm tra và phát hiện có 2 triệu đồng. Bực tức vì bị nói dối, nhóm của Doanh tiếp tục đánh đấm nạn nhân và chuyển hết số tiền trên vào một tài khoản “ma”.

Cơ quan công an lấy lời khai đối với Nhi. Ảnh: Đ.N.

Trước khi rời đi, cả bọn lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max, chìa khóa xe máy của ông T.C và yêu cầu nạn nhân chuẩn bị sẵn 15 triệu đồng nếu muốn chuộc lại số tài sản trên.

Sau đó, nhóm của Doanh đón xe công nghệ đến một quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp. Tại đây, Doanh đề nghị sẽ mua lại điện thoại của nạn nhân với giá 4 triệu đồng. Số tiền này, Nhi, Doanh và K.A chia đều cho nhau.

Bị cướp tài sản, ông T.C đến Công an phường 11 (quận Tân Bình) trình báo. Đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn, Công an quận Tân Bình khẩn trương vào cuộc truy xét và bắt giữ nhóm của Doanh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.