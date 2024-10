Tìm tung tích thi thể bé gái được phát hiện ở Đắk Nông

Công an tỉnh Đắk Nông vừa phát đi thông báo truy tìm tung tích, lai lịch thi thể được phát hiện trong nghĩa trang ở huyện Tuy Đức vào sáng 9/10.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phát thông báo truy tìm tung tích, lai lịch thi thể được phát hiện tại nghĩa trang thuộc xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC.

Thông báo ghi rõ, thi thể có giới tính là nữ, khoảng 2-5 tuổi. Do đã phân hủy, không còn đầy đủ các bộ phận nên không xác định được chiều cao. Tóc màu đen, màu da và dáng vóc người không xác định được.

Cơ quan chức năng cũng xác định có một áo bông (dạng áo lông) màu trắng dài tay, kích thước dài từ cổ áo đến lai dưới áo là 31 cm, chiều rộng ngang thân áo 30 cm, áo có phần mũ áo dài 23 cm; Một quần bông (dạng quần lông) màu trắng dài ống 50 cm, chiều rộng lưng quần 34 cm; Một áo vải dài ống tay, màu hồng, trắng, kích thước dài 36 cm, chiều rộng thân áo 27 cm, mặt trước áo có họa tiết hình thú và dòng chữ “Sleep”.

Ngoài ra, có một quần vải dài ống màu hồng, lai ống quần màu trắng dài 42 cm, lưng quần rộng 20 cm.

Đáng chú ý, quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một vòng kim loại hình tròn (dạng khuyên tai) đường kính 1,2 cm ở gần thi thể.

Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các xã, phường, thị trấn, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Đắk Nông phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy thông tin, lai lịch, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) địa chỉ: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. SĐT: 0968.61.48.48 (gặp ông Phạm Lê Ngọc Chinh).

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 9/10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một hộp sọ người, một phần bộ phận khác của thi thể đang trong giai đoạn phân hủy tại khu vực nghĩa trang thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức).

Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả, các bộ phận thi thể phát hiện ở hiện trường liền mạch với nhau, hệ thống xương, răng có kích thước nhỏ, và của cùng một người. Nạn nhân được xác định là bé gái 2-5 tuổi, thời gian tử vong khoảng 7-20 ngày trước.