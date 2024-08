Tìm thấy thi thể tỷ phú Anh trong siêu du thuyền đắm

Các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của 5 trong số 6 hành khách mất tích trong vụ du thuyền đắm ngoài khơi bờ biển Sicily, một nguồn tin cho biết vào ngày 21/8.

Salvatore Cocina, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Sicily, cho biết đã tìm thấy thi thể thứ 5. Trước đó, đội cứu hộ đã đưa 4 túi đựng thi thể lên bờ tại Porticello, AP đưa tin.

Theo tin tức từ giới truyền thông Italy và tờ Telegraph của Anh, 2 người trong số này đã được xác định là ông trùm công nghệ 59 tuổi Mike Lynch - được mệnh danh là "Bill Gates nước Anh" - và con gái 18 tuổi của ông, Hannah.

Siêu du thuyền mang tên Bayesian treo cờ Anh, dài 56 m, thuộc sở hữu của vợ ông Lynch. Du thuyền chở 22 hành khách và thủy thủ đoàn, neo đậu ngoài khơi cảng Porticello (gần Palermo, Italy) khi bị lật úp trong cơn bão dữ dội trước bình minh vào ngày 19/8.

Lực lượng cứu hộ không công bố ngay danh tính của các nạn nhân được tìm thấy vào ngày 21/8. Một trong những thi thể là của một người đàn ông to lớn, trong khi thi thể thứ hai là của một người phụ nữ, hãng thông tấn Ý Adnkronos đưa tin.

Các túi đựng xác được đưa vào bến cảng Porticello bằng thuyền cứu hỏa và đưa lên cầu cảng. Các thợ lặn và đội cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm kiếm bên trong thân du thuyền bị chìm kể từ ngày 19/8. Các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong cabin, nơi rất khó tiếp cận, thợ lặn chỉ có thể ở trong thuyền 8-10 phút trước khi phải nổi lên mặt nước.

Ông trùm công nghệ 59 tuổi Mike Lynch được cho đã thiệt mạng trong vụ siêu du thuyền bị chìm.

15 người nhảy xuống nước trước khi du thuyền bị lật úp trong cơn bão trước bình minh, trong khi thi thể của đầu bếp trên tàu Recaldo Thomas, người Canada gốc Antigua, được tìm thấy gần xác tàu đắm vài giờ sau thảm họa.

6 hành khách mất tích bao gồm ông Lynch và con gái ông; Jonathan Bloomer, chủ tịch không điều hành của Morgan Stanley International, và vợ ông, Judy; và luật sư Chris Morvillo của Clifford Chance và vợ ông, Neda.

Xác tàu đắm Bayesian nằm nghiêng ở độ sâu khoảng 50 m, cho phép thợ lặn có 8-10 phút để kiểm tra trước khi phải nổi lên mặt nước. Người phát ngôn của sở cứu hỏa Luca Cari cho biết nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở do không gian "rất hạn chế" bên trong xác tàu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết họ đang sử dụng một phương tiện điều khiển từ xa để kiểm tra đáy biển và chụp ảnh, quay video dưới nước có thể cung cấp "những yếu tố hữu ích và kịp thời" cho cuộc điều tra đang diễn ra về thảm họa.

Ông Lynch là một trong những doanh nhân công nghệ nổi tiếng nhất nước Anh. Ông đã xây dựng công ty phần mềm lớn nhất nước, Autonomy, và được gọi là "Bill Gates của Anh".

Doanh nhân này đã bán công ty cho Hewlett-Packard (HP) với giá 11 tỷ đô la USD vào năm 2011, sau đó thỏa thuận đã đổ vỡ một cách thảm hại khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ cáo buộc ông gian lận, dẫn đến một phiên tòa kéo dài.

Ông Lynch đã được bồi thẩm đoàn ở San Francisco tuyên trắng án về mọi cáo buộc vào tháng 6.

Theo The New York Post, chuyến du ngoạn trên siêu du thuyền Bayesian có thể là bữa tiệc ăn mừng của tỷ phú với bạn bè, người thân cận sau khi được tuyên trắng án. "Bữa tiệc đã biến thành thảm họa", tờ báo này viết.

Du thuyền Bayesian có cột buồm nhôm cao nhất thế giới.

Các chuyên gia vẫn chưa thể giải thích được tại sao một con tàu hạng sang lớn, được cho là có các thiết bị và tính năng an toàn hàng đầu, lại có thể chìm trong vòng vài phút, như lời kể của các nhân chứng. Một du thuyền khác neo đậu cạnh nó không hề hấn gì trong cơn bão.

Tàu Bayesian được hãng đóng tàu Perini của Italy chế tạo vào năm 2008 và được tân trang lần cuối vào năm 2020. Theo nhà sản xuất, đây là tàu có cột buồm bằng nhôm cao nhất thế giới, với chiều cao hơn 72 m.

Thuyền trưởng James Cutfield, 51 tuổi, người New Zealand sống sót sau vụ đắm tàu, là một "thủy thủ rất giỏi" và "rất được kính trọng" ở Địa Trung Hải, anh trai ông là Mark nói với tờ The New Zealand Herald.

Matthew Schanck, chủ tịch Hội đồng Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải, cho biết tàu Bayesian là nạn nhân của một hiện tượng thời tiết “có tác động lớn” và hiếm gặp.

"Nhìn vào thời tiết khắc nghiệt, nếu là vòi rồng, mà có vẻ như vậy, thì đó là thứ tôi sẽ xếp vào loại sự kiện thiên nga đen", ông nói với Reuters. "Và ngay cả bên ngoài ngành hàng hải, tất cả ngành công nghiệp đều phải vật lộn với các sự kiện thiên nga đen".

"Thiên nga đen" là khái niệm được sử dụng để mô tả nhữngsự kiện bất ngờ, khó lường, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây ra hậu quả lớn.

Ông Schanck tin rằng các nhà chức trách sẽ "đi đến tận cùng" nguyên nhân gây ra vụ đắm tàu, nhờ vào lời kể của những người sống sót, nhân chứng cũng như việc khám nghiệm con tàu, dường như vẫn còn nguyên vẹn dưới đáy biển.