Thấy gì từ 20 năm yêu, chia tay, quay lại, ly hôn của Bennifer

Nhiều người quay lại với người yêu cũ sau nhiều năm xa cách. Những mối tình như thế có viên mãn hay không còn phụ thuộc vào cách đối diện, sự chấp nhận và kỳ vọng của cả hai bên.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn vào năm 2002. Hai năm sau đó, họ chia tay. Đến năm 2022, cặp đôi yêu lại từ đầu sau gần hai thập kỷ chia xa và thường được gọi là Bennifer 2.0.

Tuy nhiên, vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm này cưới, ngày 20/8, Lopez nộp đơn ly hôn. Tin tức xuất hiện đầu tiên trên TMZ và nhanh chóng được People, Variety xác nhận sau đó.

Nguồn tin tiết lộ với People rằng Lopez "không còn chờ đợi được nữa". "Cô ấy rất thất vọng và buồn, nhưng Ben không hề có dấu hiệu muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của họ".

Lopez và Affleck nổi tiếng, sống trong một thế giới hào nhoáng, khác biệt, nhưng những thăng trầm trong mối quan hệ của họ lại khiến nhiều người đồng cảm một cách kỳ lạ. Ngay sau tin tức ly hôn, Vulture đặt câu hỏi "Can You Handle Another Bennifer Breakup?" (tạm dịch: Bạn có thể chịu đựng thêm một cuộc chia tay nữa của Bennifer?). Nhiều người nói rằng họ thấy mình ở đâu đó trong những lần yêu, chia tay rồi lại tái hợp của Bennifer. Hành trình dài với rất nhiều bài học, nhưng không phải ai cũng dám chắc bản thân sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm khi nói về chuyện tình cảm.

Câu chuyện yêu lại từ đầu

Tháng 2/2022, 5 tháng trước khi kết hôn với Affleck, Lopez nói trên People rằng Bennifer lần này đã khác. "Chúng tôi đã lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, đã có con và phải rất ý thức về những điều đó".

Giống Lopez và Affleck, nhiều người cũng đã quay lại với người yêu cũ. Khoảng 50% các cặp đôi nói rằng họ đã nối lại tình xưa sau khi chia tay trong một nghiên cứu được công bố trên Journal of Social and Public Relationships.

Còn theo các nghiên cứu về "on-again/off-again dating relationships" (tạm dịch: mối quan hệ hẹn hò lúc hợp lúc tan) của René M. Dailey - Phó Giáo sư tại Khoa Nghiên cứu Truyền thông tại Đại học Texas (Mỹ) - được đăng tải trên Psychology Today, mọi người quay lại với người yêu cũ có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất thường là cảm xúc còn vương vấn. Đơn giản là những người yêu cũ không quên được nhau hoặc chia tay nhưng chưa thực sự hết tình cảm.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã yêu và chia tay nhau hai lần.

Những lý do khác bao gồm:

- Sự quen thuộc: Hai người đã có sự thân quen nhất định và có thể bỏ qua nhiều bước tìm hiểu so với khi quen người mới. Sự thoải mái và cảm giác quen thuộc đó có sức hút mạnh mẽ.

- Cô đơn: Sự cô đơn là một gánh nặng sau chia tay và nếu nó không vơi đi trong những ngày, tuần hoặc tháng thậm chí là năm sau đó, có thể việc quay lại với nhau sẽ giải quyết được một vấn đề quan trọng.

- Thấu hiểu: Mọi người có thể nhận ra, sau khi chia tay, rằng người yêu cũ của họ thực sự là "một nửa". Họ cũng có thể tìm hiểu thêm về người yêu cũ khi cả hai không còn ở bên nhau, thay đổi nhận thức của mình về con người đó. Những người yêu cũ có thể thấy nhau dưới một góc nhìn mới sau một thời gian. Thực tế là mỗi người đều đã thay đổi, trưởng thành hoặc theo những cách khác đã có trải nghiệm sống khiến họ, hiện tại, rất hợp nhau.

- Người yêu cũ vẫn tốt hơn những người khác: Đôi khi, mọi người quay lại với người yêu cũ vì họ phát hiện ra rằng những người yêu tiềm năng khác không hấp dẫn bằng.

- Hối hận: Chia tay có thể xảy ra đột ngột hoặc diễn ra dần dần theo thời gian. Đôi khi là cố ý, đôi khi là quyết định nhất thời. Một số người yêu cũ quay lại với nhau vì tin rằng cả hai đáng ra không nên chia tay ngay từ đầu và họ coi việc rời xa nhau là sai lầm đáng tiếc.

- Mắc nợ: Một số người cho biết họ nối lại tình xưa không phải vì muốn mà vì cảm thấy tội lỗi hoặc mắc nợ người yêu cũ. Họ có thể cảm thấy tệ cho người yêu cũ và coi việc quay lại là cách để giải quyết nỗi đau khổ cho người đó.

Dễ toang hay dễ thành

Nhiều người quay lại với tình cũ sau một thời gian dài. Cả hai có thể khởi động lại với cam kết mới, sẵn sàng ở bên nhau theo cách không giống lần yêu trước và mang đến sự trân trọng mới cho nhau, nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, bà Dailey lưu ý rằng nhiều cặp đôi quay lại với nhau vẫn gặp các vấn đề trục trặc và cuối cùng lại tan vỡ thêm một lần nữa. Bên cạnh cảm xúc thăng trầm khi chia tay rồi đoàn tụ, mọi người, giống như Lopez, thường nghĩ rằng họ có thể mong đợi mối quan hệ của mình sẽ khác so với lần yêu trước vì bản thân đã trưởng thành, có nhiều trải nghiệm hơn.

Những người này nhiều khả năng có thể lại thất vọng và hối tiếc khi phát hiện ra rằng các mâu thuẫn, vấn đề từng khiến mình phải chia tay xuất hiện trở lại.

Tự tin yêu lại từ đầu khi đã trưởng thành hơn nhưng Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn phải chia tay sau hai năm quay lại bên nhau.

Dù vậy, bà Dailey nói rằng kết quả của cuộc tình còn phụ nhiều vào lý do chia tay ban đầu là gì. "Ví dụ, chia tay vì không phù hợp về thói quen hoặc mục tiêu thì khác với chia tay vì cha mẹ không chấp thuận hoặc một động thái khiến mối quan hệ xa cách. Tương tự như vậy, những người quay lại với nhau vì họ cô đơn hoặc cảm thấy tệ với người yêu cũ có thể sẽ không hạnh phúc bằng nhóm yêu lại từ đầu khi đã có được nhận thức mới về bản thân và hiểu rõ về người kia".

Chuyên gia tư vấn tình cảm, hẹn hò Hayley Quinn nói rằng mỗi người có một lý do, câu chuyện khác nhau nên không thể đưa ra lời khuyên cứng nhắc là nên hay không nên quay lại với người yêu cũ. Tuy nhiên, cô khuyên những người có ý định tái hợp không lầm tưởng rằng mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi hay hoàn toàn giống như cũ.

"Điều tai hại là nghĩ rằng đối phương sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn và sẵn sàng yêu đương nghiêm túc hơn so với lần đầu. Nhưng mọi thứ cũng không thể vẫn như cũ. Theo thời gian, mỗi người đều có những trải nghiệm định hình và thay đổi bản thân. Vì vậy, đừng quay lại với người cũ chỉ để mong sống lại thời mặn nồng trong quá khứ", chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Theo Quinn, điều quan trọng nhất là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về người cũ trước khi có thời gian tìm hiểu lại về nhau. Đừng cho bản thân cơ hội lãng mạn hóa tình yêu đã mất hay chìm đắm trong quá khứ khi quay trở lại.

"Hãy để mọi thứ diễn ra từ từ, trải nghiệm 'những điều đầu tiên' một lần nữa và tận hưởng giai đoạn đầu của mối quan hệ. Tránh đốt cháy giai đoạn, chẳng hạn như chuyển đến sống chung, trước khi cả hai thấy rõ tương lai bên nhau", cô nói.