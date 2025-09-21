Tìm thấy thi thể nam sinh trên sông sau gần 2 ngày mất tích

Người dân phát hiện chiếc xe đạp điện và thùng đựng cá của em L. trên bờ kênh vào sáng 20/9 nhưng không thấy em, nên đã báo cơ quan chức năng. Đến trưa 21/9, thi thể nam sinh được tìm thấy trên sông.

Chiều 21/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.P.T.L. (16 tuổi, học sinh Trường THCS Tô Ký) trên sông dưới chân cầu Xáng (xã Hóc Môn, TP.HCM) sau gần 2 ngày tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phong (51 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) phát hiện thi thể em L. nổi trên sông, cách vị trí nghi nạn nhân trượt chân rơi xuống sông khoảng 100 m.

Ông Phong cùng 3 người khác dùng ghe đưa thi thể vào bờ, sau đó trình báo chính quyền.

Ông Phong - người tìm được thi thể em L.

Trước đó, vào sáng 20/9, người dân phát hiện chiếc xe đạp điện và thùng đựng cá của em L. trên bờ kênh nhưng không thấy em, nên đã báo cơ quan chức năng.

Gia đình cho biết hôm đó L. xin mẹ đi câu cá, nhưng không được đồng ý. Tuy nhiên, em vẫn lén ra sông và mất tích.

Kể từ khi nam sinh mất tích, Công an xã Hóc Môn phối hợp Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương triển khai tìm kiếm. Gia đình L. cùng người thân thất thần đứng trên bờ sông cầu nguyện.

Theo người thân, L. là học sinh hiền lành, thường tranh thủ đi câu cá lúc rảnh rỗi.

Gia cảnh L. khó khăn, cha làm thợ cơ khí, mẹ làm công nhân, em gái đã nghỉ học để phụ giúp gia đình.