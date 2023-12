Tìm thấy thi thể công nhân trong vụ sạt lở tầng khai thác than

Sạt tầng khai thác, 2 công nhân than ở Quảng Ninh tử vong

2 công nhân than tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ bốc xúc đất đá tại mỏ than lộ thiên của Công ty Cổ phần than Cọc 6 - Vinacomin.