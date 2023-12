Sạt tầng khai thác, 2 công nhân than ở Quảng Ninh tử vong

2 công nhân than tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ bốc xúc đất đá tại mỏ than lộ thiên của Công ty Cổ phần than Cọc 6 - Vinacomin.

Tối 21/12, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn xác nhận vụ việc sạt lở xảy ra vào hồi 18h30 cùng ngày tại khai trường Công ty Cổ Phần than Cọc 6 - Vinacomin, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Theo đó, sự việc xảy ra vào đầu thời gian bắt đầu ca làm việc thứ 2 trong ngày. Tại đây, nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ bốc xúc dưới đáy của mỏ than lộ thiên thì bất ngờ đất đá ở bên trên sạt lở xuống. 2 công nhân than cọc 6 tử vong sau vụ sạt lở đất đá Do sự việc diễn ra quá nhanh, 3 công nhân không kịp bỏ chạy nên bị vùi lấp. Nhận được tin báo, lực lượng cấp cứu mỏ có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc khiến 2 công nhân tử vong, 1 người cấp cứu ở bệnh viện. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần than Cọc 6 - Vinacomin, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 5 máy xúc và 10 ô tô đang hoạt động. Đất đá đã vùi lấp 2 ô tô và 2 máy xúc.

