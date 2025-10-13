Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy người phụ nữ đi lạc trong rừng ở vùng biên giới

  • Thứ hai, 13/10/2025 16:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 16h15 ngày 11/10, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức và có dấu hiệu bất tỉnh.

Phu nu lac bien gioi anh 1

Chị L. khi vừa được tìm thấy. Ảnh: TTXVN.

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Đắk Ken (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã tìm thấy và cứu hộ thành công một phụ nữ đi lạc trong tình trạng đói lả, bất tỉnh.

Trước đó, lúc 16h15 ngày 11/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới do đơn vị quản lý, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Đắk Ken phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức và có dấu hiệu bất tỉnh.

Đội tuần tra tiến hành biện pháp sơ cứu ban đầu, đến khoảng 17h phút, nạn nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Qua xác minh, nạn nhân là chị H.T.Y.L (37 tuổi, trú tại xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng). Chị L. đi lạc trong rừng và bị mất liên lạc từ 4 ngày trước đó, người nhà đã huy động tìm kiếm nhưng không thấy.

Đồn Biên phòng Đắk Ken đã tiến hành bàn giao chị H.T.Y.L cho người nhà đưa về Trung tâm y tế xã Thuận An để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện, sức khỏe chị L. dần hồi phục.

Qua vụ việc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không tự ý vào khu vực rừng thuộc khu vực biên giới khi chưa được cấp phép; không đi rừng một mình, cần có người dẫn đường, mang theo thiết bị liên lạc, nhu yếu phẩm và thông báo lịch trình cho gia đình để phòng ngừa rủi ro.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/tim-thay-nguoi-phu-nu-di-lac-trong-rung-o-vung-bien-gioi-lam-dong-post1069942.vnp

Hưng Thịnh - Văn Hoàn/Vietnam+

Phụ nữ lạc biên giới Lạc Lâm Đồng Phụ nữ đi lạc Lạc Lạc trong rừng Lạc biên giới

